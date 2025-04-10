Polis Teşkilatı\'nın 180. Yılı Çan\'da Kutlandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Emniyet Teşkilatının 180. kuruluş yılı dolayısıyla İlçe Emniyet Müdür V. Mehmet Selçuk Ceylan ve beraberindeki Personel Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu'nu makamında ziyaret ederek çiçek takdim ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Polis Teşkilatının kuruluşunun yıldönümünü kutlayan Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, tüm emniyet mensuplarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek meslek hayatlarında kolaylık ve başarılar diledi. Ardından Atatürk Şehir Meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. - ÇANAKKALE