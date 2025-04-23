Polislerden 23 Nisan Kutlaması - Son Dakika
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Yerel

Polislerden 23 Nisan Kutlaması

Polislerden 23 Nisan Kutlaması

Adıyaman'da polisler, minik öğrencilere hediyeler vererek 23 Nisan'ı kutladı ve trafik kuralları öğretti.

23.04.2025 13:05
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince öğrenciler okulda ziyaret edilerek hediyeler verildi.

Besni Sadık Paccılar Anaokulunu ziyaret eden polisler geleceğin teminatı olarak görülen minik öğrencilere hem bayram coşkusu yaşattı hem de farkındalık kazandırıldı.

Ziyaret sırasında çocukların bayramı kutlanırken, polislik mesleği tanıtılarak miniklere trafik kuralları hakkında bilgilendirici bir seminer verildi. Etkinlik sonunda ise çocuklara balon ve Türk bayrağı hediye edilerek neşelerine ortak olundu.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür ziyaretlerin çocukların hem bilinçlenmesi hem de güvenlik güçleriyle sıcak bağ kurmaları adına önemli olduğunun altını çizdi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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