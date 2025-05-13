Polislerden Görme Engelli Öğrencilere Moral Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Polislerden Görme Engelli Öğrencilere Moral Etkinliği

Polislerden Görme Engelli Öğrencilere Moral Etkinliği

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü, görme engelli öğrenciler için özel bir etkinlik düzenledi.

13.05.2025 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü 'Göreneller Görme Engelli Okulu'nda öğrenciler için etkinlik gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı'nın koordinesinde Ankara'nın Altındağ ilçesindeki 'Göreneller Görme Engelli Okulu'nda öğrencilerin moral ve motivasyonuna katkı sağlanması amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinliğe, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Asım Bulat, Daire Başkan Yardımcısı Gökhan Uludağ, Gaziler Engelli Spor Kulübü, polisler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Etkinlikte polis ve öğrenciler birlikte şarkı söyledi. Aynı zamanda öğrencilere patlamış mısır dağıtan polisler, sonrasında öğrenciler ile dans etti. Öğrencilere ve öğretmenlerine iyi dileklerde bulunan Daire Başkan Yardımcısı Uludağ, "Sizlerle burada birlikte olmaktan büyük bir onur ve kıvanç duyuyoruz, sizleri çok seviyoruz. Sizlerle birlikte olmak bize huzur ve mutluluk veriyor. Polisin aslı görevi huzur ve güven vermektir. Sizlerle birlikte mutlu oluyoruz. İyi ki varsınız, sizleri çok seviyoruz" dedi. Okul Müdürü Emrah Taşkın da hazırlanılan etkinlik ile ilgili öğrenciler ve öğretmenlere teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güvenlik, ankara, Eğitim, Yerel, Yaşam, Polis, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Yerel Polislerden Görme Engelli Öğrencilere Moral Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı Dövüp bıçakladı, can çekişirken videoya çekip yaptıklarını anlattı
Bakan Yerlikaya, PKK’nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek Bakan Yerlikaya, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi: Artık korku değil umut büyüyecek
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
Melih Şendil’den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi Melih Şendil'den olay yorum: Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmedi
Sivas’ta sel felaketi İki köyde hasar oluştu Sivas'ta sel felaketi! İki köyde hasar oluştu
Irak: PKK’nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz Irak: PKK'nın kendini feshetme kararını memnuniyetle karşılıyoruz
Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı İş artık imzaya kaldı Beşiktaş sezonun ilk bombasını patlattı! İş artık imzaya kaldı
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
Kayseri’de Cardoso’dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti Kayseri'de Cardoso'dan kariyer gecesi: Ligde kalmaları kesinleşti
Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe’ye gelmiş en büyük zararsın Ahmet Çakar, Mourinho için açtı ağzını yumdu gözünü: Fenerbahçe'ye gelmiş en büyük zararsın
Numan Kurtulmuş’tan PKK’nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli Numan Kurtulmuş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Yasama ve yürütme sorumlulukla hareket etmeli

18:15
Trump gelirse Putin de İstanbul’a gelecek
Trump gelirse Putin de İstanbul'a gelecek
17:50
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan’da yorgun düştü
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan'da yorgun düştü
17:20
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü
16:58
Netanyahu: Gazze’ye tam kapasite saldıracağız
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız
15:55
Abdullah Öcalan’dan PKK’nın fesih kararına ilk yorum
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
23:27
Yılmaz Özdil hakkında ’devleti aşağılayıcı paylaşım’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Yılmaz Özdil hakkında 'devleti aşağılayıcı paylaşım' gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
23:23
Emre Belözoğlu’ndan maç sonu tepki: Çok kötü bir hakemsin
Emre Belözoğlu'ndan maç sonu tepki: Çok kötü bir hakemsin
23:15
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
Milli sporcumuz Sena Yılmaz, dünya şampiyonu
23:09
Al Nassr’dan tarihi skor Hem de Cristiano Ronaldo yokken
Al Nassr'dan tarihi skor! Hem de Cristiano Ronaldo yokken
23:01
Havada korku dolu anlar Sabiha Gökçen’e iniş yapacak uçağın motoru durdu
Havada korku dolu anlar! Sabiha Gökçen'e iniş yapacak uçağın motoru durdu
23:00
Cevdet Yılmaz’dan PKK’nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
Cevdet Yılmaz'dan PKK'nın fesih kararı sonrası uyarı: Provokasyonlara karşı kararlı hareket edilmeli
22:56
Fenerbahçe’den Mert Hakan Yandaş açıklaması
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması
22:44
Shaqiri için yaş sadece bir sayı 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Shaqiri için yaş sadece bir sayı! 33 yaşında 41 gole katkıyla 8 yıl sonra şampiyonluğu getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 18:47:29. #7.13#
SON DAKİKA: Polislerden Görme Engelli Öğrencilere Moral Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.