Polislerinden emekli olan mesai arkadaşlarına sürpriz - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve emekliliği gelen Polis Memuru İlhan Özgen'e mesai arkadaşlarından sürpriz.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İlhan Özgen 32 yıllık hizmetinin sonunda emekli oldu. Son mesai gününde arkadaşları Özgen'e sürpriz yaparak uğurladılar.

Özgen'in mesai arkadaşları İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Bir hareketine bakar hayat" projesi önünde fotoğraf çektirileceğini söylediler. Ancak polisler Özgen için küçük bir veda programı düzenlediler. Arkadaşlarının sürprizi karşısında duygulanan emekli Polis Memuru İlhan Özgen, düzenlenen konvoyla emniyetten uğurlandı. - DÜZCE