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Polisten Engelli Öğrenciye Destek

Polisten Engelli Öğrenciye Destek
21.06.2026 16:58
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Aydın'da polis, bedensel engelli öğrenciyi sınava ulaştırarak takdir topladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı için (YKS) Aydın'da polis ekipleri bedensel engelli bir öğrencinin sınava ulaşımını sağlayarak takdir topladı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir anne bedensel engelli kızının sınava gireceği okula ulaşımı konusunda yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, Zafer Mahallesi'ndeki adrese giderek anne ve kızını aldı. Polis ekipleri, sınava girecek bedensel engelli öğrenciyi ve annesini ekip otosuyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde bulunan Yabancı Diller Yüksekokulu'na ulaştırdı. Ekip aracına yükledikleri akülü tekerlekli sandalyeyi indirerek kullanıma hazır hale getirip genç kızı oturtan polis ekipleri genç kıza başarılar dileyerek sınava uğurladı.

Polis ekiplerine teşekkür eden genç kız daha sonra sınava gireceği salona yönelirken, ekiplerin sağladığı destek öğrenci ve ailesini sevindirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Eğitim, Polis, Aydın, Yerel, Son Dakika

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