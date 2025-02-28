Polisten Öğrencilere Güvenlik Eğitimi

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Afyonkarahisar'da polis ekipleri öğrencilere yönelik suçun önlenmesi ve trafik konusunda gerçekleştirdiği bilgilendirmelerine devam ediyor.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehrin asayiş ve güvenini sağlarken eğitim faaliyetlerine de aralıksız devam ediyor. Ekipler, öğrencileri suç ve suç unsurlarına karşı bilgilendirirken dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda da öğrencileri bilinçlendiriyor.

Özel bir kolejin konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen polis ekipleri, genel güvenlik kuralları, 112 Acil Çağrı hattının etkin kullanımı ve güvenli internet kullanımı, siber güvenlik ve siber zorbalık konularında öğrencileri bilgilendirdi.

Polislik mesleği, mesleğin zorlukları, polis olmanın aşamaları konusunda da öğrencilere bilgiler veren ve meslek tanıtımı yapan ekipler, öğrencilerin sorularına da yanıt verdi. - AFYONKARAHİSAR