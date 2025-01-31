Popüler Diyetlere Dikkat

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Haber: Tuncay Türkgülü

(DÜZCE) - Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zerrin Gamsızkan, popüler diyetlerin sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekerek "Sağlıklı kilo vermekten anlaşılması gereken şey, sağlıklı bir beslenme şeklinin yaşamın tüm süreçlerinde alışkanlık haline getirilmesi halidir. Bu sağlıklı beslenme alışkanlıklarının en önemli iki bileşeni; ölçülü ve dengeli tüketimdir. Ölçüsüz bir şekilde tüketilen her besin vücudumuza zehir niteliğindedir" dedi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zerrin Gamsızkan, hızlı sonuçlar vaat eden popüler diyetlerle ilgili uyarılarda bulundu. Gamsızkan, şunları söyledi:

"Zaman zaman bu tarz kısa sürede hızlı kilo verdirdiği iddia edilen diyetler gündeme geliyor. Açıkçası bu bahsedilen diyetlerin bazıları uzun yıllardır bilinen hatta özel durumlarda tedavide kullanılan diyetlerdir. Özellikle ketojenik diyet olarak adlandırdığımız beslenme rejimi, 1920 yıllarında ilaca dirençli epilepsi hastalarında nöbet sayısını azaltabilmek için denenmiş ve halen bazı epilepsi hastalarına uygulanan bir beslenmedir. Epilepsi hastalarının nöbet sayısını azaltma etkisinden tahmin edileceği gibi ketojenik beslenme vücutta nörofizyolojik bazı etkilere sahiptir. Bu etkilerinden dolayı eğer kullanılacaksa mutlaka bir hekim, beslenme uzmanı ve tavsiye edilen disiplin tarafından koordineli bir şekilde yapılandırılmalıdır."

"Sağlıklı kalabilmek için hem hayvansal hem de bitkisel ürünleri almak zorundayız"

Ketojenik diyetin yüzde 90 oranında yüksek yağ ve düşük karbonhidrat içeriğine sahip bir beslenme şekli olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Gamsızkan, şöyle devam etti:

"Bu haliyle kolesterol düzeyi yüksek kişiler için uygun değildir. Dukan diyeti yüksek protein içeren bir diyet. İçinde bir miktar lif ve sebze olsa da dönemsel olarak protein tüketimini istediğiniz kadar yapabileceğiniz tarzında yönergeleri var. Bu haliyle böbrek hastaları için uygun değildir. Carnivore diyeti zaten sadece protein öneren tek tip bir beslenme ile oldukça agresif ve ağır bir diyettir. Zaman zaman böyle parlak gibi görünen çarpıcı öneriler olur fakat bu popüler önerilerin hepsinin dönemsel olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilir bir şey de değildir böyle diyetler. İnsan toplumsal bir varlık. Paleolitik dönemde yaşamıyoruz ki sadece hayvan ürünleri ile beslenelim. Tarım ürünleri bize pek çok vitamin ve mineral sağlıyor. Sağlıklı kalabilmek için hem hayvansal, hem de bitkisel ürünleri almak zorundayız. Bireylerin günlük olarak alması gereken farklı grup gıdaları içeren beslenme piramitleri artık kanıta dayalı olarak kabul edilen kılavuzlardır. Bu tarz popüler diyetlerin vücudumuza uzun dönem etkileri ortaya çıktıkça popülerlikleri de azalacaktır. "

"Ölçüsüz bir şekilde tüketilen her besin vücudumuza zehir niteliğinde"

"Her ne kadar günümüz insanı obezite ile sınansa da çağlar boyunca geliştirdiği bilgi ve teknolojiyi beslenme şeklinin çeşitlenmesine borçludur" diyen Gamsızkan, şu uyarılarda bulundu:

"Özellikle besinleri pişirerek azami oranda enerji elde etmeyle çok sayıda insan besine ulaşma imkanı bulmuştur. Yine insan beyninin gelişimi de çeşitli ürünlerin bir arada tüketilmesi ile ilişkilidir. Sağlıkla ilgilenen profesyoneller temel besin öğelerinin yaşa, cinsiyete ve yaşam tarzına bağlı olarak çeşitlenerek alınmasını tavsiye etmektedirler. Tek tip beslenme günümüz insan metabolizması için sağlıklı yaşamla bağdaşabilecek bir durum değil. Vücudun görünür ve görünmeyen pek çok metabolik işlevi var. Onarım ve yenilenme dahil yaşamsal fonksiyonlar için düzenli olarak belirli miktarlarda vitamin, mineral, protein, karbonhidrat ve yağların alınması gerekiyor. Sağlıklı kilo vermekten anlaşılması gereken şey, sağlıklı bir beslenme şeklinin yaşamın tüm süreçlerinde alışkanlık haline getirilmesi halidir. Bu sağlıklı beslenme alışkanlıklarının en önemli iki bileşeni; ölçülü ve dengeli tüketimdir. Ölçüsüz bir şekilde tüketilen her besin vücudumuza zehir niteliğindedir."

"Mesele yaşamın her anında sürdürebileceğiniz şekilde beslenme alışkanlığı edinebilmektedir"

Sağlıklı beslenme ve sağlıklı kilo vermenin sürdürülebilir bir niteliğe sahip olması gerektiğinin altını çizen Gamsızkan, "Hayatımızın birkaç hafta ya da birkaç ayına uygulanan bu değişimler, tutsak hayatı yaşıyor gibi hissettirir kişiye. Kısa vadeli diyetlerden çıktığında insan kendi normaline döner ve genellikle eskisinden daha fazla ve büyük bir özlemle sağlıksız, toksik besinlere yönelir. Toksik besin kısmını biraz açmak istiyorum. Günümüz endüstrisinin hızlı ve seri tüketim mantığında üretilen fabrikasyon yiyecekler maalesef gerçek birer zehirdirler vücudumuza. Sigara gibi kolay ulaşılır ürünler olan paketli gıdalar, yüksek rafine şeker içeren atıştırmalıklar vücudumuza toksik etki yapar" dedi.

"Sebze ve meyveyi yasaklayan diyetler ciddi metabolik işlevsizliğe yol açabilir"

Tek tipbeslenme ile yapılan diyetlerin uzun vadede etkilerine de değinen Gamsızkan, "İlk etapta depo edilmeyen ve her gün besinlerle dışarıdan almamız gereken vitaminlerin eksikliğine bağlı sağlık problemleri oluşur. Mesela metabolizmamızda birçok işlevin yerine getirilmesinde kullanılan C vitamini vücudumuzda depolanmaz. Dolayısıyla sebze ve meyvelerle birlikte dışarıdan almamız gerekir. Sebze ve meyveyi yasaklayan diyetler ciddi metabolik işlevsizliğe yol açabilir. Yine B vitamini vücudumuzda nörolojik pek çok işlevin anahtar vitamini. Sinir hücrelerinin etrafını saran myelin kılıflarının sentezinde, kandaki kırmızı hücrelerin üretiminde olmazsa olmaz vitamindir" diye konuştu.