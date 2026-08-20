Prof. Dr. Ahmet Ulusoy Vali'yi Ziyaret Etti
BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'na ziyarette bulundu.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Ulusoy'a, BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu da eşlik etti.
Vali Hacıbektaşoğlu teşekkür etti
Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken Vali Osman Hacıbektaşoğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy'a teşekkür etti.
Ziyaret, iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.
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