Prof. Dr. Çelebi'ye Vefa Gecesi - Son Dakika
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Prof. Dr. Çelebi'ye Vefa Gecesi

Prof. Dr. Çelebi\'ye Vefa Gecesi

MCBÜ eski rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi için Manisa'da vefa gecesi düzenlendi.

24.02.2025 10:09
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde (MCBÜ) 2014 ile 2019 tarihleri arasında Rektörlük yapan Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi için vefa gecesi düzenlendi.

Manisa CBÜ eski rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi'nin emekliliğe ayrılmasının ardından vefa gecesi düzenlendi. Gecede açılış konuşması yapan MCBÜ İİBF eski Dekanı Prof.Dr. Mustafa Mıynat, MCBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde (İİBF) Maliye Bölüm başkanı iken 2014 ile 2019 yılları arasında MCBÜ Rektörü olan Prof Dr. Ahmet Kemal Çelebi için 'Vefa Gecesi' tertiplediklerini söyledi. Mıynat, "Manisa'da üniversite, kamu ve sanayi işbirliğinin ilk çekirdeklerini o zaman attık ve çok güzel projeler ortaya çıktı. Teknokent'in çok güzel projelerinin çekirdekleri beraber uyum içerisinde ortaya çıkarıldı. Kendilerine buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Buradaki herkes bir şekilde Kemal Hoca'yla beraber çalışmış, beraberken teması olan arkadaşlarımız. Ülke için, Manisa için, üniversite için çok güzel şeyler yapmak için hep beraber ekip ruhu ile bu projeler üretildi, bitmedi, devam ediyor, devam da edecek inşallah" diye konuştu.

Daha önceki süreçlerde mesai arkadaşlarından öneriler geldiğini ve en son öneriden kaçamadığını Anlatan Prof. Dr. Çelebi, "En son öneri Rektör olma konusunda öneri geldiğinde Bilal hocama dedim ki, ben olmayayım sen ol. Olmaz hocam dedi sen ol, sen Manisalısın demişti. Son rektörlük atamalarının seçimle yapıldığı dönemde bu göreve geldim ben. Bunun çok ayrı ve önemli olduğunu düşünüyorum. İyi bir ekip kurduk. Bilal hocam, Muzaffer Tepekaya, Mustafa Birol, ve Ramazan Gökpınar ekipte yer alan isimlerdi. O zaman kendimize göre bir seçim stratejisi izledik. Ne aldanan olacağız, ne aldatan olacağız diyerek, kendimizi olduğu gibi ifade ettik. Hiçbir popülist, pazarlığın içine girmedik. Allah nasip etti, ikinci sırada çıktık ve atandık. Hatta biz ilk rektörlük seçimindeki basın toplantımızı çok ilginç yine bu mekanda yapmıştık. Çok iyi ve güçlü bir ekip, birbirine inanan, güvenen, hizmet etmekten başka bir derdi ve olmayan bir ekiple, güzel işler yapma gayreti içinde olduk. Yaptıklarımız var yapamadıklarımız elbette var. Ama iyi niyetle, gayretle çalıştık. Bu üniversitenin geçmişten gelen çok ciddi eksiklikleri sorunları vardı. Bunların üstesinden el birliğiyle ve hep birlikte gelmeye çalıştık. Hakikaten böyle birbirine inanan, güvenen dediğim gibi vatan, millet sevgisiyle dolu bir ekip bilmiyorum. Çok nadir kurulur. Biz bunu başardık. ve hiç ayrılmadan bu görevi yürüttük, götürdük. Sonra emaneti başka bir arkadaşa devrettik. Birlikte görev yaptığım arkadaşlarıma hakikaten çok teşekkür ediyorum" dedi.

Vefa gecesine katılan Manisa eski valisi Erdoğan Bektaş, "Çalıştığım yerlere valilik olarak baktığımızda Manisa bir tarafa, diğer hepsi bir tarafa. Bir sürü yerde bir sürü imkansızlık buluyoruz ve o imkansızlıklara rağmen orada bir şeyler üretmek zorundasınız. Bu da tabiatıyla çok zor olur. Burada bir İnegöl Kaymakamlığım var, çok farklı bir ortamla karşılaştık. Yine Manisa Valiliğimizle gerçekten burada bir ömür boyu arayıp bulamadığımız her şeyin var olduğunu gördük. Yani bunu siz Manisa'da içinde yaşarken pek çok farkında değilsiniz. ya da başka yerlerde denemediğiniz için çok farkında olamayabiliyorsunuz. Her aradığımı bulunca da işte duramıyor insan, durma yeteneğinizi yitiriyorsunuz. Günün 24 saati, gece gündüz koşturmak istiyoruz ne kadar koşturabilecekseniz orada koşturmak istiyorsunuz. Manisa'da her açıdan bunu hak eden bu potansiyele sahip bir yer olarak gördüm. Kısa bir sürede bir şeyler yapmaya çalıştık. Üniversitede hazır bir ortam gördük. Şehir zaten hazır, biz zaten hazırız. Körün aradığı bir göz, Manisa'da ikisini de bulmuşum. Gerçekten çok güzel bir ekiple çalıştık" diye konuştu.

Gecede emekli olan Prof. Dr. Çelebi'ye birlikte görev yaptığı mesai arkadaşları tarafından plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Yunusemre ilçesinde bir Hotelde gerçekleştirilen vefa gecesine Prof Dr. Ahmet Kemal Çelebi ile eşi Asiye Gül Çelebi, Manisa eski Valisi Erdoğan Bektaş ve eşi Esma Bektaş, döneminin Rektör yardımcıları Prof.Dr. Muzaffer Tepekaya, Prof. Dr. Bilal Gümüş ve Prof. Dr. Birol Kovancılar ile dönemindeki fakülte dekanları, yüksek okul ve meslek yüksekokullarının müdürleri, senato üyeleri, öğretim üyeleri, fakülte mesai arkadaşları, mediko eski doktoru, döneminin hastane eski başhekim ve hastane eski müdürleri, teknokent eski genel müdürleri katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Çelebi'ye Vefa Gecesi - Son Dakika

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