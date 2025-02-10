Prof. Dr. Hatipoğlu Kayserililere 'Aile Kavramı'nı anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Prof. Dr. Hatipoğlu Kayserililere 'Aile Kavramı'nı anlattı

Prof. Dr. Hatipoğlu Kayserililere \'Aile Kavramı\'nı anlattı

Akademisyen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Kayseri'de 'Aile Kavramı' üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

10.02.2025 12:32  Güncelleme: 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akademisyen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Kayseri'de 'Aile Kavramı' üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan etmesinin ardından, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Kayserililerle bir araya geldi. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve çok sayıda aile katıldı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu teşriflerinden dolayı Kayserililere teşekkür ederek; "Memduh Başkanım da baba dostu. Babam İzmir'de müftüyken başkanımız da orada öğrenci, o vesileyle tanışmışlar. Yabancı bir yerde değiliz, sevdiğimiz bir yerdeyiz" dedi. Başkan Büyükkılıç, günün anısına Prof. Dr. Hatipoğlu'na hediye takdiminde bulunurken, "Muhterem hocamıza Kayseri'mize hoş geldiniz diyoruz. Mehmet Melikgazi hazretlerinin, Seyyid Burhaneddin hazretlerinin, Hunat Hatun'un, Gevher Nesibe Sultan'ın ve Mimar Sinan gibi Allah dostlarının bu güzel beldesine hoş geldiniz, sizleri burada görmekten onur duyuyoruz" diye konuştu. Büyükkılıç, Hatipoğlu'na Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından Erciyes Dağı kitabını takdim ederek, "Erciyes Dağı'mızı ve kayak merkezimizi anlatan böyle bir eserimizi takdim ediyoruz" derken Prof. Dr. Hatipoğlu da "Allah başkanıma hayırlı ömürler, hayırlı hizmetler nasip etsin" ifadelerini kullandı. Söyleşiyi çok beğendiklerini ve programın verimli geçtiğini ifade eden Kayserililer de Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek bu tarz programların devam etmesini temenni ettiler.

'Aile Kavramı' konulu söyleşide Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ailenin toplumdaki yeri, aile içindeki bağların korunması ve güçlendirilmesi üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi, daha sonra soru, cevap şeklinde devam ederken, vatandaşlar da merak ettikleri konularda Prof. Dr. Hatipoğlu tarafından bilgilendirildi. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun verdiği "Aile Kavramı" üzerine söyleşi programının tamamını youtube.com/@kayseribsb adresinden izleyebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Nihat Hatipoğlu, kayseri, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Hatipoğlu Kayserililere 'Aile Kavramı'nı anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:20 MHK Başkanı Gündoğdu’dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim MHK Başkanı Gündoğdu'dan olay maç hakkında ilk yorum: Salı sabahı dinleyeceğim
13:16 DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek
13:06 Ankara’da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38’e yükseldi Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi
12:52 Mansur Yavaş’ın ’’Yokum’’ dediği gün kritik anket sonuçları geldi Mansur Yavaş'ın ''Yokum'' dediği gün kritik anket sonuçları geldi
11:42 Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
19:04 Mourinho’dan eleştirilere bomba yanıt Mourinho'dan eleştirilere bomba yanıt
18:58 Naci Görür’den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın Naci Görür'den bir kente deprem uyarısı: Fay hattına çok yakın
18:27 Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım Motokuryeyi ezen sürücüden akıllara zarar savunma: Gazla freni karıştırdım
18:17 RTÜK Başkanı Şahin’den ’basına sansür’ iddialarına yanıt RTÜK Başkanı Şahin'den 'basına sansür' iddialarına yanıt
18:03 Fenerbahçe, Alanyaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etti Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti
18:01 Türkiye’nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor
17:41 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 13:47:24. #1.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Hatipoğlu Kayserililere 'Aile Kavramı'nı anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.