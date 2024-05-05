Prof. Dr. Mustafa Karataş: İslam dünyası Gazze imtihanını kaybetti - Son Dakika
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Prof. Dr. Mustafa Karataş: İslam dünyası Gazze imtihanını kaybetti

Prof. Dr. Mustafa Karataş: İslam dünyası Gazze imtihanını kaybetti

Bingöl Üniversitesi tarafından düzenlenen panelde konuşan Prof. Dr. Mustafa Karataş, İslam dünyasının Gazze imtihanını kaybettiğini belirtti. Karataş, devletlerin ve hükümetlerin bu imtihanı kaybettiğini söyledi ve Müslümanları yönetenlerin başarısız olduğunu ifade etti. Karataş, Filistin ve Gazze konusunda duyarlılığın artması gerektiğini vurguladı.

05.05.2024 12:36
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Bingöl Üniversitesi tarafından düzenlenen panelde konuşan Prof. Dr. Mustafa Karataş, "Gazze imtihan olmuyor, İslam dünyası imtihan oluyor. İslam dünyası imtihanı maalesef kaybetti. Özellikle devletler, hükümetler bu imtihanı kaybetti" dedi.

Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde düzenlenen panele Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Çiftci ve Prof. Dr. İbrahim Yasin Erdoğan, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Veysel Turan, Prof. Dr. Mustafa Karataş, Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu, Dr. Ömer Korkmaz, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış ve selamlama konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, "Bugün aramızda çok saygın hocalarımız var. Türkiye'nin ve İslam dünyasının tanıdığı hocalarımızla beraberiz. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Üniversitemiz tabii birçok alanda çalışıyor ama kültürel faaliyetleri de ihmal etmemeye çalışıyoruz. Türkiye ve dünya üniversiteleri içerisinde yerimizi daha yüksek noktalara taşımaya çalışırken kültürel faaliyetleri de ihmal etmeden sürecimizi devam ettiriyoruz" dedi.

Moderatörlüğünü Dr. Ömer Korkmaz'ın üstlendiği panelde Prof. Dr. Mustafa Karataş, 'Gazze direnişinden Müslümanların dirilişine', Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ise 'Kur'an ve Sünnete göre insan ve toplum' başlıklı birer sunum yaptı.

Prof. Dr. Mustafa Karataş panelde yaptığı konuşmasında, "Gazze imtihan olmuyor, İslam dünyası imtihan oluyor. İslam dünyası imtihanı maalesef kaybetti. Özellikle devletler, hükümetler bu imtihanı kaybetti. Müslümanları yönetenler bu imtihanda başarısız oldu. Ne dersek diyelim çabaladılar, bir şeyler yapmaya çalıştılar. Fakat orada hala bedel ödeyen çocuklar var, şehitler var. Bunun karşısında biz hala ne yapacağımızı bilememenin acziyeti içerisindeyiz. Ayağa kalkma konusunda Batı bizden daha önde gidiyor. Bu cesareti, bu korkaklığı, ihaneti bir an önce üzerimizden atmamız lazım. Bu anlamda bunlara kafa yormamız lazım. İş işten geçmeden Filistin ve Gazze konusunda duyarlılığımızın artması gerekiyor. Bu imtihanı kaybedenlerden olmayalım, bu konuda siz gençlerden ümidimiz var" ifadelerini kullandı.

Panel soru cevap faslı, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Mustafa Karataş: İslam dünyası Gazze imtihanını kaybetti - Son Dakika

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