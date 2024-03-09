İzmir Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Dirençli Kentler Konferansı Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Dirençli Kentler Konferansı Düzenliyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Afetlere Hazır ve Dirençli İzmir” vizyonu çerçevesinde düzenlenen ortak akıl buluşmaları devam ediyor.  Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür’ün katılacağı “Deprem ve Dirençli Kentler” konferansı, 11 Mart Pazartesi günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenecek.

09.03.2024 12:06  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Afetlere Hazır ve Dirençli İzmir" vizyonu çerçevesinde düzenlenen ortak akıl buluşmaları devam ediyor. Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür'ün katılacağı "Deprem ve Dirençli Kentler" konferansı, 11 Mart Pazartesi günü Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek.

Türkiye'nin en kapsamlı deprem araştırmaları ve risk azaltma projelerini başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Deprem ve Dirençli Kentler" konferansında Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür'ü konuk edecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açılış konuşmasını yapacağı konferans, 11 Mart 2024 Pazartesi günü saat 13.00'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) düzenlenecek.

İZMİR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER VERECEK

Başkan Tunç Soyer'in "Afetlere Hazır ve Dirençli İzmir" vizyonu doğrultusunda düzenlenen konferansta ortak akılla İzmir'in geleceğine yön verilecek.  Prof. Dr. Naci Görür, deprem ve dirençli kentler başlığı altında İzmir ve Türkiye için önemli bilgiler verecek.

Kaynak: ANKA

Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Dirençli Kentler Konferansı Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu’nda konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu'nda konuşma yaptı
12:06 Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı
11:36 12 yıl sonra bir ilk Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum 12 yıl sonra bir ilk! Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
10:50 Özgür Özel’den “Lider benim“ mesajı: Ekrem Bey’le de Burcu Hanım’la da konuştum, mesele kapandı Özgür Özel'den "Lider benim" mesajı: Ekrem Bey'le de Burcu Hanım'la da konuştum, mesele kapandı
09:41 Tanzanya’da deniz kaplumbağası eti yiyen 8 çocuk hayatını kaybetti Tanzanya'da deniz kaplumbağası eti yiyen 8 çocuk hayatını kaybetti
11:41 Beşiktaş’ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL Beşiktaş'ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL
11:27 Teletabiler’in Güneş Bebeği Jess Smith, ilk bebeğini kucağına aldı Teletabiler'in Güneş Bebeği Jess Smith, ilk bebeğini kucağına aldı
11:03 Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı Selçuk İnan’ın nerede olduğu ortaya çıktı Seçil Erzan duruşmasına bir tek o katılmadı! Selçuk İnan'ın nerede olduğu ortaya çıktı
10:45 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmezsin“ dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmezsin" dediği için linç edilen Ceyda Düvenci sessizliğini bozdu
10:41 Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü
10:10 Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem oldu Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı
09:51 Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
09:39 Zaman daraldıkça AK Parti’nin Yeniden Refah’a karşı söylemleri de sertleşiyor Zaman daraldıkça AK Parti'nin Yeniden Refah'a karşı söylemleri de sertleşiyor
09:37 Sanal kredi kartı dolandırıcısı sahte kimlikle yakalandı Sanal kredi kartı dolandırıcısı sahte kimlikle yakalandı
09:05 Dünya rekorunu egale etti Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı Dünya rekorunu egale etti! Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 12:52:11. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Dirençli Kentler Konferansı Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement