Proteo Köpek Eğitim Parkuru'na tam not

17.08.2025 13:46  Güncelleme: 13:47
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hizmet veren Proteo Köpek Eğitim Parkuru, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Büyük beğeni alan bu hizmet, köpek sahiplerinden tam not alıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ iş birliği ile hayata geçirilen Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren Proteo Köpek Eğitim Parkuru, köpek sahiplerinin memnuniyeti ile karşılaştı. Her hafta sonu pazar günleri bir araya gelen köpek sahipleri uzman eğitmen eşliğinde hem köpeklerini eğitiyor hem de sosyal aktivitelerle buluşuyor. Büyükşehir Belediyesi Molu Köpek Bakımevi'nde köpek eğitmeni olarak görev yapan Burak Safa Bayram, "Yaklaşık 1,5 yıldır millet bahçesindeki Köpek Eğitim Parkuru'nda her hafta sonu pazar günleri köpeklerimizle geziler ve etkinlikler düzenliyoruz" dedi. Bayram, bütün köpek sahiplerini bu etkinliklere davet ederek, "İlerleyen süreçlerde yarışmalarımız olacak, ne olursa olsun köpeğinizi ihmal etmeyin" diye konuştu. Köpek eğitmeni Bayram, etkinlik kapsamında köpek sahiplerine önemli bilgiler vererek, "Köpeklerde ciddi tüy dökmeler mevsim geçişlerindendir. Yürüyüşlerde köpeğinize inanılmaz derecede su içirmeyin, mola vererek, az az, sık sık verelim" ifadelerini kullandı. Etkinliklerin köpekler için faydalı olduğunu söyleyen vatandaşlar da "Köpeklerimizle birlikte sosyalleşeceğimiz mekanlar bulmakta zorlanıyoruz. Millet bahçesinde böyle bir parkur olduğu için çok mutluyuz. Her hafta pazar günlerini iple çekiyoruz" diyerek, bu hizmetten çok memnun olduklarını söylediler. Meksika'dan ekiple birlikte gelerek 6 Şubat depremindeki arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve hastalanarak hayatını kaybeden 'Proteo' isimli köpeğin adının verildiği Köpek Eğitim Parkuru içerisinde, 590 metrekare alana sahip 10 farklı tipte köpekler için parkur şeklinde oyun elemanı yer alıyor.

2 adet köpek kulübesi ile zemini kum olacak şekilde tasarlanan eğitim parkurunda yer alan etkinlikler arasında ise pratik yapma fırsatı, köpeklerin yeteneklerini geliştirme, sosyal becerilerini geliştirecek özel aktiviteler gibi faaliyetler yer alıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

