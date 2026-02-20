Bafra'da Şehit Aileleri ve Gazilere İftar - Son Dakika
Bafra'da Şehit Aileleri ve Gazilere İftar

Bafra\'da Şehit Aileleri ve Gazilere İftar
20.02.2026 20:11  Güncelleme: 20:12
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler, protokol üyeleriyle birlikte oruç açarak Ramazan ayının manevi iklimini paylaştı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gaziler, protokol üyeleriyle birlikte oruç açarak Ramazan ayının manevi iklimini paylaştı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı, Bafra Kaymakamlığı tarafından bir restoranda düzenlenen programda şehit aileleri ve gazilerle birlikte iftar yaptı. Vali Tavlı, iftar öncesi masaları tek tek ziyaret ederek ailelerle yakından ilgilendi.

"Aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Konuşmasında şehitlik ve gazilik mertebelerinin Türk milleti için taşıdığı öneme dikkat çeken Vali Tavlı, "Aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. Şehitlere ve gazilere duyulan minnet borcunun hiçbir zaman ödenemeyeceğini vurgulayan Tavlı, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu kaydetti.

Kaymakam Dr. Mustafa Altınpınar ise konuşmasında, her şehidin ardında yarım kalmış hikayeler ve büyük özlemler bıraktığını dile getirerek, iftar sofrasında sadece ekmeğin ve suyun değil, hatıraların ve vefanın da paylaşıldığını söyledi.

Programa ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şubesi Başkanı Arife Gülal ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Şubesi Başkanı Rahmi Şahin ile çok sayıda şehit ve gazi ailesi, kurum müdürleri ve daire amirleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Samsun, İftar, Bafra, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bafra'da Şehit Aileleri ve Gazilere İftar - Son Dakika

