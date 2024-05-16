Samsun Protokolü Şehitlikleri Ziyaret Ederek Şehitlere Saygı Gösterdi - Son Dakika
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Samsun Protokolü Şehitlikleri Ziyaret Ederek Şehitlere Saygı Gösterdi

Samsun Protokolü Şehitlikleri Ziyaret Ederek Şehitlere Saygı Gösterdi

Samsun protokolü, şehit ve gazi dernekleri ile izciler ve öğrenciler 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında şehitlikleri ziyaret ederek, "Şehitler tepesi boş değil" mesajı verdi.

16.05.2024 23:19  Güncelleme: 23:21
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Samsun protokolü, şehit ve gazi dernekleri ile izciler ve öğrenciler 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında şehitlikleri ziyaret ederek, "Şehitler tepesi boş değil" mesajı verdi.

Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Ahmet Diril, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi Başkanı Necati Yılmaz, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Samsun Şube Başkanı Kenan Kaptan, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve izciler; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Kıranköy ve Asri Mezarlıklarındaki şehitlikleri ziyaret etti. Protokol ve beraberindekiler şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı ve dua etti.

Samsun Valiliği'nden yapılan paylaşımda, "Şehitler tepesi boş değil/Toprağını kahramanlar bekliyor/Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor" dizelerinin ardından "Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun Protokolü Şehitlikleri Ziyaret Ederek Şehitlere Saygı Gösterdi - Son Dakika


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