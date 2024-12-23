Psikolojik Sorunlar Sonucu İntihar - Son Dakika
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Yerel

Psikolojik Sorunlar Sonucu İntihar

Psikolojik Sorunlar Sonucu İntihar

Adıyaman'da M.U, psikolojik sorunları nedeniyle intihar notu bırakarak yaşamına son verdi.

23.12.2024 23:13
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 48 yaşındaki M.U, intihar etmeden önce psikolojik sorunları olduğunu belirten bir not bıraktı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, M.U'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu, daha önce 15 yaşındaki oğlunun da intihar ettiği öğrenildi.

Psikolojim bozuk diye not bırakıp intihar etti

ARDINDA MEKTUP BIRAKIP İNTİHAR ETTİ

Edinilen bilgiye göre Turgut Özal Mahallesi'nde sitelerde temizlik işi yapan M.U, kaldığı bloğun çatı katında silahla kafasına sıkarak intihar etti. Çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri M.U'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Psikolojim bozuk diye not bırakıp intihar etti

3 YIL ÖNCE DE OĞLU İNTİHAR ETMİŞ

Evin duvarına "Psikolojim bozuk kimse sorumlu değil" diye not bırakarak intihar eden M.U'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu ayrıca 3 yıl önce de 15 yaşındaki oğlunun İstanbul'da intihar ettiği öğrenildi. Cenaze Kahta Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Çocuk, Kahta, Suç, Son Dakika

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