Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, vatandaşlarla bayramlaştı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kurban Bayramı sevincini mahalleleri gezerek hemşehrileriyle paylaştı.

Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kurban Bayramı süresince ilçenin tüm mahallelerini kapsayan gezi programında cadde cadde gezerek vatandaşlarla bir araya geldi.

"Pursaklar'ımızın her sokağında, her mahallesinde bu güzel atmosferi birlikte yaşamanın huzurunu yaşıyoruz"

Kurban Bayramı yardımlaşma ruhunun en yoğun yaşandığı, ihtiyaç sahiplerinin gözetildiği, komşuluk ilişkilerinin güçlendiği çok kıymetli bir bayram olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Kurban Bayramı, paylaşmanın, kardeşliğin ve yardımlaşmanın en güçlü şekilde hissedildiği mübarek günlerden biridir. Bu mübarek günlerde hemşehrilerimizle bir araya gelmek, onların bayram sevincine ortak olmak bizler için büyük bir mutluluktur. Pursaklar'ımızın her sokağında, her mahallesinde bu güzel atmosferi birlikte yaşamanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği özel zamanlardır. Bizlerde hemşehrilerimizle bir arada olmaya büyük önem veriyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Tüm hemşehrilerime sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram diliyorum" dedi.

Bayram ziyaretleri sırasında esnaflarla sohbet eden Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, iş yerlerini tek tek dolaşarak hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Çocuklarla da yakından ilgilenen ve onlara çeşitli hediyeler veren Çetin, bayram sevincinin en güzel şekilde yaşanması için özel bir hassasiyet gösterdi. Yaşlı vatandaşlarla da özel olarak ilgilenen Çetin, onların hayır dualarını alarak bayramlarını tek tek kutladı.

Vatandaşlarla sohbet eden ve gün boyunca samimi görüntüler veren Çetin, fotoğraf çektirmek isteyen ilçe sakinlerini de geri çevirmedi. - ANKARA