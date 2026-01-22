Pursaklar'da zabıta ekipleri sahada denetimlerini aralıksız sürdürüyor - Son Dakika
Pursaklar'da zabıta ekipleri sahada denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Pursaklar\'da zabıta ekipleri sahada denetimlerini aralıksız sürdürüyor
22.01.2026 12:32  Güncelleme: 12:36
Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde pazar yerleri, marketler ve fırınlarda hijyen, fiyat etiketi ve ruhsat denetimleri yaparken, çevre kirliliği ve diğer olumsuzluklara da anında müdahale ediyor. Başkan Ertuğrul Çetin, vatandaşların sağlığının öncelik olduğunu vurguladı.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelinde pazar yerleri, marketler ve fırınlarda hijyen, fiyat etiketi ve ruhsat denetimleri titizlikle yapılırken, kaldırım işgalleri, çevre kirliliği ve metruk yapılara yönelik şikayetlere de anında müdahale ediliyor. Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde huzur ve düzenin korunması amacıyla zabıta denetimlerinin aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşlardan kurallara uymalarını ve karşılaşılan olumsuzlukları belediyeye bildirmelerini istedi.

"Vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve yaşam konforu bizim önceliğimizdir"

İlçe huzuru için zabıta ekiplerinin gece gündüz görevlerinin başında olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Zabıta ekiplerimiz, Pursaklar'da huzurun ve düzenin teminatıdır. Vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve yaşam konforu bizim önceliğimizdir. İlçemizin her köşesinde günün her saatinde görev yapan ekiplerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Pursaklar'da kurallara uyan, düzenli ve güvenli bir ilçe anlayışını hep birlikte sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Ertuğrul Çetin, Yerel Yönetim, Güvenlik, Belediye, Zabıta, Yerel, Son Dakika



Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

