Pursaklar\'da zabıta ekipleri sahada denetimlerini aralıksız sürdürüyor

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli, sağlıklı ve düzenli bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor. İlçe genelinde pazar yerleri, marketler ve fırınlarda hijyen, fiyat etiketi ve ruhsat denetimleri titizlikle yapılırken, kaldırım işgalleri, çevre kirliliği ve metruk yapılara yönelik şikayetlere de anında müdahale ediliyor. Pursaklar Belediyesi, ilçe genelinde huzur ve düzenin korunması amacıyla zabıta denetimlerinin aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşlardan kurallara uymalarını ve karşılaşılan olumsuzlukları belediyeye bildirmelerini istedi.

"Vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve yaşam konforu bizim önceliğimizdir"

İlçe huzuru için zabıta ekiplerinin gece gündüz görevlerinin başında olduğunu belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Zabıta ekiplerimiz, Pursaklar'da huzurun ve düzenin teminatıdır. Vatandaşlarımızın sağlığı, güvenliği ve yaşam konforu bizim önceliğimizdir. İlçemizin her köşesinde günün her saatinde görev yapan ekiplerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Pursaklar'da kurallara uyan, düzenli ve güvenli bir ilçe anlayışını hep birlikte sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA