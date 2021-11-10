Pursaklar'da Atatürk törenle anıldı - Son Dakika

Pursaklar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü münasebetiyle Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi.

10 Kasım Atatürk'ü anma programına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, İlçe Emniyet Müdürü, belediye başkan yardımcıları, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapan Belediye Başkanı Çetin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yılındayız. Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar korumak ve muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Tüm iç ve dış düşmanlara karşı birlik ve beraberlik içinde güçlü bir şekilde varlığımızı sürdürmek için her alanda kendimizi geliştirme kararlılığına sahip olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle her türlü zorluğa katlanarak kendini milletine ve milletin bağımsızlığına adayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırlamış olduğu şiirler, zeybek oyunu ve çeşitli etkinliklerin ardından Kaymakam Yıldız ve Başkan Çetin, çocuklar tarafından günün anlam ve önemine yönelik hazırlanan sergiyi gezdi. - ANKARA