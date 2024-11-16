Rafadan Tayfa, Diyarbakır\'da Çocuklarla Buluştu

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Türkiye'nin en sevilen ve en çok izlenen çocuk kahramanlarından Rafadan Tayfa, Diyarbakır Ceylan Karavil Park AVM'de minik hayranlarıyla buluştu.

Rafadan Tayfa'nın sevilen karakterleri Hayri, Kamil, Mert ve Akın, bu kez Diyarbakır Ceylan Karavil Park AVM'de minik hayranlarıyla bir araya geldi. Etkinlikler, 14.00 ve 16.00'da olmak üzere iki farklı seansta gerçekleştirilecek. Çocuklar, Rafadan Tayfa'nın popüler karakterleriyle eğlenceli aktivitelerde yer alıp keyifli zaman geçirecek.

Etkinlikte, çocukların sadece eğlenmesini değil, aynı zamanda Rafadan Tayfa'nın eğitici mesajlarından ilham alması sağlanıp her yaş grubuna hitap eden aktivitelerle vakit geçirmesi amaçlanıyor.

Etkinlikte, Hayri, Kamil, Mert ve Akın karakterleriyle çeşitli oyunlar, danslar ve interaktif etkinlikler yapılacak. Çocuklar, yarına kadar yapılacak etkinlikte Rafadan Tayfa'nın sevilen karakterleriyle eğlenceli anılar biriktirme fırsatı bulacak. - DİYARBAKIR