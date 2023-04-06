Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada

Belediye otobüs şoförü Sezgin Nergiz:

"Yolcuların kalabalığını dağıtıp, cam açarak temiz hava almasını sağladık"

SAKARYA - Sakarya'da rahatsızlanan yolcuyu güzergah değiştirerek hastaneye yetiştiren belediye otobüs şoförü Sezgin Nergiz, "Güzergahım Camili'ydi. İlerlerken yolculardan birinin fenalaştığını fark ettik. Yolcuların kalabalığını dağıtıp, cam açarak temiz hava almasını sağladık" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Camili-Adapazarı hattında çalışan 22-C numaralı otobüs, seyir halindeyken ayakta yolculuk yapan 60 yaşlarındaki bir adam kalp rahatsızlığı sebebiyle rahatsızlanarak diğer yolcuların üzerine düştü. Durumu fark eden diğer yolcular, rahatsızlık geçiren adamın etrafını boşaltarak müdahale alanı oluşturdu. Yolcular seferberlik halinde camları açarak araca oksijen girmesini sağlarken şoför Nergiz ise hastaneye ulaşmak için aracı güzergah dışına çıkardı. Camili Mahallesi yönünde seyir eden otobüs, daha sonra Karaman Mahallesi istikametine girdi ve dakikalar içinde Yenikent Devlet Hastanesi'ne ulaştı. Yolcuların taşıdığı rahatsızlanan kişi, sedyeye taşınarak hastanede tedavi altına alındı. Otobüste yaşananlar, araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların panik anları, müdahale edilmeye çalışılması, otobüsün hastaneye gelmesi, yolcular ve otobüs şoförü eşliğinde rahatsızlanan adamın sedyeye bindirilmesi yer alıyor.

"Yolcuların kalabalığını dağıtıp, cam açarak temiz hava almasını sağladık"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüste 10 yıldır şoförlük yaptığını belirten Sezgin Nergiz, "Güzergahım Camili'ydi. İlerlerken yolculardan birinin fenalaştığını fark ettik. Yolcuların kalabalığını dağıtıp, cam açarak temiz hava almasını sağladık. Burada yolcuların anlayışlı davranışlarından dolayı sorumluluğum olan hareket amirliğine bilgi verip güzergahımı Yenikent Hastanesi'ne çevirdim. Hastaneye vardığımız da sağlık görevlilerin yardımlarıyla beraber sedyeye aldıktan sonra güzergahıma kaldığım yerden devam ettim. Biz burada can taşıyoruz, önceliğimiz yolcularımızın güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmeleridir. Diğer yolcularıma da anlayışlı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Biz bu kurumda ilk yardım eğitimleri alıyoruz. Aldığımız eğitimler, hayatımızın her anında ihtiyaç olacak bir bilgi, hasta olan yolcumuza da acil şifalar diyorum" dedi.