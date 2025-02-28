Ramazan Ayında Odunpazarı'nda Gıda Denetimleri Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ramazan Ayında Odunpazarı'nda Gıda Denetimleri Artıyor

Ramazan Ayında Odunpazarı\'nda Gıda Denetimleri Artıyor

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesi fırınlar ve imalathanelerde hijyen ve gramaj denetimleri gerçekleştirdi. 12 işletmeye cezai işlem uygulanırken, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

28.02.2025 16:16  Güncelleme: 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde zabıta ekipleri Ramazan ayı nedeniyle işletmeleri denetledi.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlar ve imalathanelerinde temizlik, iş yeri ruhsatı, fiyat, gramaj ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Belediye ekipleri, hijyen koşullarına uymayan fırınlara uyarıda bulundu. Özellikle ekmek ve pastaların gramajlarını hassas tartılarla ölçen ekipler, ekmeklerin, pidelerin ve pastaların üzerindeki etiketleri kontrol etti. Yapılan denetimlerde 12 işletme hakkında tutanak tutularak, cezai işlem uygulandı.

Denetimler Ramazan ayında da devam edecek

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Ramazan ayı öncesi gıda denetimlerine hız kazandırdıklarını belirtti. Amaçlarının halkın sağlıklı gıda tüketmesini sağlamak olduğunu vurgulayan yetkililer, denetimlerin artarak devam edeceğini ifade etti. Yetkililer, uyarı yapılan yerlerin yeniden kontrol edileceğini belirttiler. Vatandaşlara da çağrıda bulunan ekipler, piyasa şartlarının altında satılan, merdiven altı üretim olduğundan şüphelendikleri ürünleri almamalarını şikayetlerini (0 222) 213 30 30 numaralı telefondan bildirmelerini istedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Odunpazarı, Zabıta, Sağlık, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ramazan Ayında Odunpazarı'nda Gıda Denetimleri Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:41 Rusya, Alexander Darchiyev’i ABD’ye büyükelçi olarak atadı Rusya, Alexander Darchiyev'i ABD'ye büyükelçi olarak atadı
16:20 IBAN’a para transferi yapanlar dikkat Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor IBAN'a para transferi yapanlar dikkat! Havale ve EFT sistemi yarından itibaren değişiyor
15:11 AK Parti’den Öcalan’ın çağrısı sonrası ortaya atılan “pazarlık“ iddiasına yanıt AK Parti'den Öcalan'ın çağrısı sonrası ortaya atılan "pazarlık" iddiasına yanıt
14:59 Rize’de belediye başkan yardımcısı ve CHP ilçe kadın kolları başkanına silahlı saldırı Rize'de belediye başkan yardımcısı ve CHP ilçe kadın kolları başkanına silahlı saldırı
14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
00:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki yeni başdanışman Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki yeni başdanışman
23:09 Pendik’te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı Pendik'te kira anlaşmazlığı kanlı bitti: 3 kişi bıçakla yaralandı
22:59 Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu Park halindeki otomobilde başından vurulmuş halde bulundu
22:54 Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum Zelenskiy için diktatör diyen Trump, geri adım attı: Bunu dediğime inanamıyorum
22:33 Beştepe’den Öcalan’ın çağrısına çarpıcı yorum: Uymayanlar sonuçlarına katlanacaktır Beştepe'den Öcalan'ın çağrısına çarpıcı yorum: Uymayanlar sonuçlarına katlanacaktır
21:59 Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı Kontrolden çıkan araç, park halindeki araca uçtu: 1 kişi yaralandı
21:44 Jose Mourinho’ya 4, Okan Buruk’a 1 maç men cezası Jose Mourinho'ya 4, Okan Buruk'a 1 maç men cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 17:14:36. #1.12#
SON DAKİKA: Ramazan Ayında Odunpazarı'nda Gıda Denetimleri Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.