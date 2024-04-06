Ramazan Bayramı\'na sayılı günler kala İstanbul Havalimanı\'nda yoğunluk

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayram tatilini memleketlerinde, tatil bölgelerinde veya yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar günün erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen bazı vatandaşların ilk durağı İstanbul Havalimanı oldu. Günün erken saatlerinden itibaren havalimanına gelen vatandaşlar; yer yer yoğunluğun yaşanmasına sebep olurken ana nizamiye giriş kapısında ve terminalin bulunduğu caddede uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü. Yoğunlukta yolcuların mağdur olmaması için önlem alan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi. Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Özellikle iç hat kontuarları ve uçağa geçişteki ikinci kontrol noktasında uzun kuyruklar oluştu. Çocuklu aileler, vakit kaybetmemeleri için kendilerine ayrılan özel bölümden geçirildi.
Bayram tatilini ailesiyle birlikte Elazığ'da geçirecek olan Muhammet Atıf Yılmaz, sıkıntı yaşamamak için 2 ay önceden biletini aldığını söyleyerek," Herkese güzel bir bayram diliyorum. Umarım herkes bayramda gitmek istediği yere bir sorun yaşamadan güzelce gidip gelebilir" diye konuştu.
İstanbul'a yaşayan ve tatilini ailesiyle birlikte Isparta'da geçirecek olan Serkan Ersoy ise, "İnsanlar 9 günlük tatil olunca değerlendirmek istiyor. Haliyle yer bulmakta zorlandım ve yoğunluktan dönüş biletimi alamadım. Herkese sağlıklı, huzurlu iyi bayramlar diliyorum inşallah kazasız belasız bir bayram geçirmeniz dileğiyle" ifadelerini kullandı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram trafiği
Ramazan Bayramı'nda normalin üzerinde yoğunluk beklenen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 9 günlük bayram tatili süresi boyunca, günlük yaklaşık 700 uçuş yapılması planlanıyor. Havalimanında Ramazan Bayramı'nda toplam 6 bin 500 uçuşla 1 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verileceği öngörülüyor. Son olarak havalimanlarındaki yoğunluğun arife gününe kadar devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL
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