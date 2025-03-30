Ramazan Bayramı'nda şehitlik ve mezarlık ziyaret edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ramazan Bayramı'nda şehitlik ve mezarlık ziyaret edildi

Geniş Video İzle

Ramazan Bayramı'nda şehitlik ve mezarlık ziyaret edildi Erzincan'da Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri ve kent protokolü şehitliği ziyaret etti.

30.03.2025 07:18  Güncelleme: 07:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı'nda şehitlik ve mezarlık ziyaret edildi

ERZİNCAN - Erzincan'da Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri ve kent protokolü şehitliği ziyaret etti.

Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ahmet Koçdemir ile kurum müdürleri Terzibaba Mezarlığı'ndaki şehitliğe ve mezarlığa ziyarette bulundu. Şehit yakınlarıyla görüşen ve bayramlarını kutlayan protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti. Ziyaretçiler, türbeler ile yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Vali Aydoğdu, ziyaret sonrasında gazetecilere açıklamada bulunarak şehitler için dua ettiklerini söyledi. Bayram süresince alınan tedbirlerden bahseden Aydoğdu şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı biliyorsunuz 9 gün. Bu 9 günü Erzincan'da vatandaşlarımız huzur ve esenlik içinde geçirmesi için Valiliğimiz koordinasyonunda il ilgili kurumlarımızla gerekli tedbirlerimizi aldık. 176 polis ve jandarma ekibi olmak üzere 1465 kolluk personeli bayram süresince görev başında olacak. 297 sağlık personeli görev yapacak."

Aydoğdu, 24 ambulans ile 13 evde sağlık hizmeti aracı ile kesintisiz sağlık hizmetinin sunulacağını ifade ederek, itfaiye ekiplerinin de yangın ve benzeri durumlara hazırlıklı olduğunu aktardı. Sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet eden Aydoğdu, tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Güvenlik, Erzincan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ramazan Bayramı'nda şehitlik ve mezarlık ziyaret edildi - Son Dakika

Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada
Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
“Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı 10 mahkum serbest kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı! 10 mahkum serbest kalacak
Zelenskiy’nin “Yakında ölecek“ dediği Putin’in limuzininde patlama Zelenskiy'nin "Yakında ölecek" dediği Putin'in limuzininde patlama
Yunus Akgün’den Beşiktaş’a canlı yayında olay sözler Yunus Akgün'den Beşiktaş'a canlı yayında olay sözler
Dev derbinin galibi Kara Kartal Beşiktaş, Galatasaray’ı 2-1 yendi Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi
CHP’nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’e saldırı CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı

00:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı 10 mahkum serbest kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan af yetkisini kullandı! 10 mahkum serbest kalacak
23:50 Zelenskiy’nin “Yakında ölecek“ dediği Putin’in limuzininde patlama Zelenskiy'nin "Yakında ölecek" dediği Putin'in limuzininde patlama
23:10 Yunus Akgün’den Beşiktaş’a canlı yayında olay sözler Yunus Akgün'den Beşiktaş'a canlı yayında olay sözler
22:28 Dev derbinin galibi Kara Kartal Beşiktaş, Galatasaray’ı 2-1 yendi Dev derbinin galibi Kara Kartal! Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi
21:00 CHP’nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’e saldırı CHP'nin boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'e saldırı
10:12 Gözlerin çevrildiği okulda ’başörtüsü’ krizi büyüyor Müdür baygınlık geçirdi Gözlerin çevrildiği okulda 'başörtüsü' krizi büyüyor! Müdür baygınlık geçirdi
10:01 Bakan Yerlikaya’dan ’Ferdi Tayfur’lu paylaşım Uyarısı duygulandırdı Bakan Yerlikaya'dan 'Ferdi Tayfur'lu paylaşım! Uyarısı duygulandırdı
09:44 Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti Pazarda denetime çıkan belediye başkanı gördüğü manzaraya isyan etti
09:34 “Kayyum atanacak“ iddialarına İş Bankası’ndan yanıt "Kayyum atanacak" iddialarına İş Bankası'ndan yanıt
09:27 Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı Ölüm tehdidiyle sarsılan Özcan Deniz, soluğu savcılıkta aldı
09:15 Acil müdahale sırasında hastayla ’stent’ pazarlığı yapmıştı İstenen ceza belli oldu Acil müdahale sırasında hastayla 'stent' pazarlığı yapmıştı! İstenen ceza belli oldu
09:13 Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada Depreme havuzda yakalanan çiftin çaresizliği kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2025 07:39:49. #7.13#
SON DAKİKA: Ramazan Bayramı'nda şehitlik ve mezarlık ziyaret edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement