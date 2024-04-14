Ramazan Bayramı Tatilinde Bilecik-Bozüyük Çevre Yolunda Araç Yoğunluğu

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Ramazan Bayramı için verilen 9 günlük tatilin dönüşünde Bilecik- Bozüyük çevre yolunda araç yoğunluğu yaşanırken, trafikte herhangi bir aksama olmadı.

Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğuna başlamasıyla birlikte Bozüyük çevre yolunda araç yoğunluğu yaşandı. Araç yoğunluğuna rağmen akıcı devam eden trafikte, herhangi bir aksama olmadı. Bozüyük çevre yolunda bulunan dinlenme tesislerine mola vermek için giren tatilciler, araçlarını park etmek için yer sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı.

"Ağır tonajlı araçların bayram dönüşü seyir yasağı başladı"

Bayram öncesi Bilecik Valiliği tarafından, bayram dönüşü trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için ağır tonajlı araçların 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'den itibaren 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar geçişlerine izin verilmeyeceği duyurulmuştu. Yapılan duyuruda, "Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli trafik tedbirlerin alınması gerektiği bildirilmektedir. Bu kapsamda, bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara istikametinde trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için D 650 karayolunda ilimiz Bozüyük ilçesinden itibaren İstanbul istikametine, D200 karayolunda ilimiz Bozüyük ilçesinden Ankara istikametine kadar (arada kalan girişler dahil), kamyon, tır, çekici ve tanker cinsi araçların seyirlerine 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'den itibaren 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince Valiliğimiz tarafından izin verilmemesine karar verilmiştir" denildi. - BİLECİK