Ramazan\'da Çocuk Eğlenceleri Bilecik\'te

Bilecik'te İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Ramazan'da Çocuk Eğlenceleri' etkinliğiyle Ramazan ayı renklendi.

Bilecik merkez TOKİ Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlik, çocuklara hem eğlenceli hem de eğitici bir gün sunarak yoğun ilgi gördü. Etkinliğin dikkat çeken unsurlarından biri olan Gezici Kütüphane Otobüsü, çocukları farklı bir deneyimle buluşturdu. Etkinlik, kütüphane üyelik kartlarının dağıtılmasıyla başladı ve kitap okuma, akıl oyunları ile boyama gibi çeşitli aktivitelerle zenginleştirildi. Çocuklar ayrıca otobüste sunulan internet erişimi ve yapay zeka teknolojilerini keşfetme fırsatı buldu.

"Geleneksel oyunlarla eğlenceli anlar"

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan yapılan etkinlik hakkında verdiği bilgide, "TOKİ Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlik alanında, çocuklar palyaço ve maskotlarla keyifli vakit geçirirken, halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma ve karaoke gibi geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi. Yüz boyama etkinlikleri de renkli kareler oluşturdu. Amacımız, çocuklarımızla geleneksel Türk oyunlarımızı oynayarak hem eğlenmek hem de bu kültürel değerlerimizi yaşatmak. Çocuklarımızın mutluluğu bizim en büyük motivasyonumuzdur" dedi.

TOKİ Ortaokulu'nda başlayan bu etkinliklerin Ramazan ayı boyunca diğer okullarda da devam edeceği belirtildi. - BİLECİK