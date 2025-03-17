Ramazan'da Çocuk Eğlenceleri Bilecik'te - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ramazan'da Çocuk Eğlenceleri Bilecik'te

Ramazan\'da Çocuk Eğlenceleri Bilecik\'te

Bilecik'te düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlenceli ve eğitici aktivitelerle keyifli zaman geçirdi.

17.03.2025 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Ramazan'da Çocuk Eğlenceleri' etkinliğiyle Ramazan ayı renklendi.

Bilecik merkez TOKİ Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlik, çocuklara hem eğlenceli hem de eğitici bir gün sunarak yoğun ilgi gördü. Etkinliğin dikkat çeken unsurlarından biri olan Gezici Kütüphane Otobüsü, çocukları farklı bir deneyimle buluşturdu. Etkinlik, kütüphane üyelik kartlarının dağıtılmasıyla başladı ve kitap okuma, akıl oyunları ile boyama gibi çeşitli aktivitelerle zenginleştirildi. Çocuklar ayrıca otobüste sunulan internet erişimi ve yapay zeka teknolojilerini keşfetme fırsatı buldu.

"Geleneksel oyunlarla eğlenceli anlar"

Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan yapılan etkinlik hakkında verdiği bilgide, "TOKİ Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlik alanında, çocuklar palyaço ve maskotlarla keyifli vakit geçirirken, halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma ve karaoke gibi geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi. Yüz boyama etkinlikleri de renkli kareler oluşturdu. Amacımız, çocuklarımızla geleneksel Türk oyunlarımızı oynayarak hem eğlenmek hem de bu kültürel değerlerimizi yaşatmak. Çocuklarımızın mutluluğu bizim en büyük motivasyonumuzdur" dedi.

TOKİ Ortaokulu'nda başlayan bu etkinliklerin Ramazan ayı boyunca diğer okullarda da devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Teknoloji, Etkinlik, bilecik, Kültür, Turizm, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ramazan'da Çocuk Eğlenceleri Bilecik'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervasyona “erkek fazla“ iptali Otele para cezası verildi Rezervasyona "erkek fazla" iptali! Otele para cezası verildi
Husiler’den Trump’ın “cehennem“ tehdidine kanlı tabutla yanıt Husiler'den Trump'ın "cehennem" tehdidine kanlı tabutla yanıt
Pozitifbank’ın yönetimi TMSF’ye devredildi Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
Tülay Hatimoğulları ’’Sayın Öcalan’’ dedi, MHP’li Semih Yalçın başını önüne eğdi Tülay Hatimoğulları ''Sayın Öcalan'' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi
Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı Kendisi ile dalga geçen kadın arkadaşının çıplak fotoğraflarını internette paylaştı
Emeklilikte yaş değişiyor mu İşte milyonları ilgilendiren yeni formül Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül
Zirvede büyük fark var Süper Lig’de şampiyonluk oranları değişti Zirvede büyük fark var! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Kadın öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı Kadın öğretmen, saatlerce eski öğrencilerinin tecavüzüne uğradı
Dedikodular doğru çıktı Nesrin Cavadzade’nin set aşkı gerçek oldu Dedikodular doğru çıktı! Nesrin Cavadzade'nin set aşkı gerçek oldu
Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin Apartman yöneticisinden kuryeye ağır sözler: Köpeksin, insan değilsin
2 yıl sonra futbola geri dönen Dele Alli, sadece 9 dakika sahada kalabildi 2 yıl sonra futbola geri dönen Dele Alli, sadece 9 dakika sahada kalabildi

13:10 Husiler’den Trump’ın “cehennem“ tehdidine kanlı tabutla yanıt Husiler'den Trump'ın "cehennem" tehdidine kanlı tabutla yanıt
13:08 Pozitifbank’ın yönetimi TMSF’ye devredildi Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi
13:03 Tülay Hatimoğulları ’’Sayın Öcalan’’ dedi, MHP’li Semih Yalçın başını önüne eğdi Tülay Hatimoğulları ''Sayın Öcalan'' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi
12:41 Emeklilikte yaş değişiyor mu İşte milyonları ilgilendiren yeni formül Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül
21:13 Husilerden ABD’ye misilleme Uçak gemisine saldırdılar Husilerden ABD'ye misilleme! Uçak gemisine saldırdılar
21:06 Fenerbahçe kırmızı kart bekledi, hakem bambaşka bir karar verdi Fenerbahçe kırmızı kart bekledi, hakem bambaşka bir karar verdi
20:24 ABD Savunma Bakanı: Yemen’deki saldırılar devam edecek ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek
20:08 Afrin’de kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti Afrin'de kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
19:56 Cevdet Yılmaz, Suriye’ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı Cevdet Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı
19:34 Nobel Ekonomi Ödüllü psikolog Kahneman ’yardımlı intihar’ ile yaşamına son verdi Nobel Ekonomi Ödüllü psikolog Kahneman 'yardımlı intihar' ile yaşamına son verdi
19:11 Celal Şengör’ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki Celal Şengör'ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki
19:09 Gazze Şeridi’nde 17 cansız bedene daha ulaşıldı Gazze Şeridi'nde 17 cansız bedene daha ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 14:11:41. #7.12#
SON DAKİKA: Ramazan'da Çocuk Eğlenceleri Bilecik'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.