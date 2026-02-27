Bursa'da dilencilere maneviyat operasyonu - Son Dakika
Bursa'da dilencilere maneviyat operasyonu

Bursa\'da dilencilere maneviyat operasyonu
27.02.2026 14:16  Güncelleme: 14:23
Osmangazi Belediyesi Zabıta Dairesi, ramazan ayı dolayısıyla cami ve yoğun bölgelerde dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Üzerinden 300 lira çıkan 3 dilenci ile ilgili işlem başlatıldı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, ramazan ayı münasebetiyle özellikle camileri mesken tutup, vatandaşların manevi duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı operasyon düzenledi.

Ramazan ayını fırsat bilen dilenciler, cami, kavşak, alt geçit ve insanların yoğun olduğu bölgeleri kendine mesken tuttu. Kimi kucağındaki çocuğu ile duygu sömürüsü yaparken, kimi ise elindeki mendili satmak bahanesiyle insanların duygularıyla oynadı. Vatandaşların duygularını sömürerek, dilencilik yapanlara karşı belirli aralıkla denetim yapan Osmangazi Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da, cuma saati vatandaşların yoğun olduğu bölgelere operasyon düzenledi.

Çocuğu ve engelli bir yakını ile dilenen 3 kişi, ekipler tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. Üzerlerinden çıkan 300 liraya el konulurken, üzerlerinden çıkan paraya el konulurken kadına idari para cezası kesildi. Kadının hiç umursamadan gülmesi ise dikkatlerden kaçmadı. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Operasyon, Zabıta, Yerel, Bursa, Cami, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da dilencilere maneviyat operasyonu - Son Dakika

