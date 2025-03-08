Ramazan\'da İncir ve Ceviz Talebi Artıyor

Aydın'da her gün pazarda tezgah açan 22 yaşındaki Ozan Çeçen, Ramazan ayı ile birlikte incir ve cevize talebin arttığını söyledi.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gıda ürünlerinin satışlarında artış yaşanıyor. Özellikle dünyada incir üretiminde birinci sırada yer alan Aydın'da vatandaşlar Ramazan ayında hurmadan ziyade incire ilgisi yoğun oldu. Kilosu 300 ila 450 TL arası değişen incir satışlarının Ramazan'da arttığını kaydeden pazarcı Ozan Çeçen; "Aydın'da dünyanın en kaliteli inciri üretiliyor. Büyük emeklerle hasadı toplanıp pazara getirdiğimiz bu incirlere bu günlerde yoğun talep var. İncir fiyatları 300 liradan başlıyor 450 liraya kadar fiyatı değişiyor. 35 tanesi bir kilo gelen Germencik ilçesinin Çarıklar incirinin kilosu 450 lira. Çarıklar incirinin kabuğu ince ve içi ballı oluyor. Kaliteli incirin kabuğu ince çekirdeği bol içi sarı olur. Ramazanda vatandaşlarımızın bol bol incir tüketmesini öneriyoruz" dedi.

İftar sofralarının vazgeçilmez tatlı çeşitleri cevize olan talebi arttırdı. Pazarda ceviz satışları hareketlendi. Ceviz satışlarını ilişkin konuşan Çeçen; "Ramazan ayında incire olduğu gibi cevize de talep var. Ramazan ayında tatlı çok tüketiliyor. Tatlının olmazsa olmazı ceviz. O yüzden vatandaşlarımız bol bol ceviz alıyor. Sattığımız cevizler Denizli Çameli'nden geliyor. Bu cevizin özelliği kabuğu ince içi süt beyazdır. Bir kilo kabuklu cevizden yaklaşık 450 gram iç çıkar. Cevizin kilosu da 230 lira. Ramazan ayında vatandaşlar bol bol incir ve ceviz tüketerek sağlıklı besleniyor" diye ifade etti. - AYDIN