Ramazan etkinlikleri Eşref Ziya Terzi ve Halil Necipoğlu konseri ile devam etti - Son Dakika
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Ramazan etkinlikleri Eşref Ziya Terzi ve Halil Necipoğlu konseri ile devam etti

18.04.2022 17:01
Ramazan etkinlikleri Eşref Ziya Terzi ve Halil Necipoğlu konseri ile devam etti

Ürgüp'te geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen etkinliklerde Eşref Ziya Terzi ve Halil Necipoğlu katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Ürgüp'te geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen etkinliklerde Eşref Ziya Terzi ve Halil Necipoğlu katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Ürgüp'te her gün kurulan bin kişilik iftar sofrasının bu hafta sonu çok özel misafirleri vardı. Ramazanın 15. günü olan yetimler günü dolayısıyla İl genelinden İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla ramazan sofrasında misafir edilen yetim çocuklarla, Ürgüp'te esnaf ziyareti yapan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve il protokolünden katılımcılar yetimlerle aynı sofrada oruçlarını açtı. Tasavvuf Musikisi sanatçısı Eşref Ziya Terzi, Cuma günü teravih namazından sonra kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçı ilk albümünden bugüne kadar seslendirdiği en popüler şarkıların yer aldığı müzik şöleninde dinleyenleri mest etti. Ramazan etkinlikleri çerçevesinde, tasavvuf müziğinin usta isimlerinden Halil Necipoğlu, cumartesi günü Ürgüp'te sahne aldı. Çok sayıda izleyicinin katıldığı konserde Halil Necipoğlu, Ürgüplülerin gönlünü fethetti. İzleyiciler, Halil Necipoğlu'nun söylediği parçalara zaman zaman eşlik de etti.

Etkinliğin sonunda Necipoğlu, kendisiyle özdeşleşen yaka çiçeğini Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'e hediye etti. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk program için Ürgüp'te misafir ettiği sanatçılarla yakından ilgilenerek sahura kadar uzayan sohbet masalarında misafirleriyle bir arada oluyor. - NEVŞEHİR

Ramazan etkinlikleri Eşref Ziya Terzi ve Halil Necipoğlu konseri ile devam etti
Ramazan etkinlikleri Eşref Ziya Terzi ve Halil Necipoğlu konseri ile devam etti
Ramazan etkinlikleri Eşref Ziya Terzi ve Halil Necipoğlu konseri ile devam etti
Ramazan etkinlikleri Eşref Ziya Terzi ve Halil Necipoğlu konseri ile devam etti

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Mehmet Aktürk, Eşref Ziya, Nevşehir, İHH, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ramazan etkinlikleri Eşref Ziya Terzi ve Halil Necipoğlu konseri ile devam etti - Son Dakika


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