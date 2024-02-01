 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
"Ramazan Hoca" Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

"Ramazan Hoca" Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

"Ramazan Hoca" Diyarbakır\'da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden "Ramazan Hoca" lakaplı Ramazan Pişkin, Diyarbakır'da binlerce seveni tarafından son yolculuğuna uğurlandı. İslam'ı anlatan Pişkin, İstanbul'da işlettiği çay ocağında saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti. Cenazesi Diyarbakır'a getirilen Pişkin, Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Pişkin'in babası ise devlete güvendiğini belirterek oğlunun iyi biri olduğunu söyledi.

01.02.2024 17:05  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Ramazan Hoca" Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

DİYARBAKIR - "Ramazan Hoca" lakabıyla tanınan ve İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ramazan Pişkin, Diyarbakır'da binlerce seveni tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Ramazan Pişkin, bir süre önce gittiği İstanbul'un Fatih ilçesinde Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Pişkin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pişkin'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a getirildi. Pişkin, Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından merkez Sur ilçesindeki Çifte Havuz Mezarlığı'na defnedildi.

Ramazan Pişkin'in babası İsmail Pişkin, devlete güvendiğini belirterek, "Allah devlete zeval vermesin. Oğlum çok iyi biriydi" dedi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ankara'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 15 Şüpheli Yakalandı
    17:52 Ankara'da DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyonda 15 Şüpheli Yakalandı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da gerçekleştirilen 'KAHRAMANLAR-48' operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüphelinin DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılıkla devam edileceğini belirtti.

  • İnşaat sektöründe eleman krizi: Günlük 2 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar
    17:36 İnşaat sektöründe eleman krizi: Günlük 2 bin liraya çalışacak eleman bulamıyorlar

    İnşaat sektöründe elaman sorunu giderek büyüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini belirten sektör temsilcileri, günlük 2 bin liraya çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.

  • AK Parti ve Yeniden Refah Partisi ittifak için 5.kez görüşecek
    17:34 AK Parti ve Yeniden Refah Partisi ittifak için 5.kez görüşecek

    AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan dört görüşmeden sonuç çıkmadı. YRP'nin meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. AK Parti ise yeniden görüşme talebinde bulundu.

  • MHP, Adana'da 3 ilçe başkanlığını kapattı, Bahçeli'nin danışmanı görevden alındı
    17:27 MHP, Adana'da 3 ilçe başkanlığını kapattı, Bahçeli'nin danışmanı görevden alındı

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının kapatıldığını, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de görevden alınıp merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yalçın gerekçenin, yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri olduğunu belirtti.

  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ankara'da olsam bile Can Atalay kararını Bozdağ okuyacaktı
    17:07 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ankara'da olsam bile Can Atalay kararını Bozdağ okuyacaktı

    TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak, ''Teamüller gereği Ankara'da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Sayın Bozdağ okutacaktı. Buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değil.'' ifadelerini kullandı.

  • Ramazan Hoca'nın ablası gazetecilere sinirlendi: Sizin yüzünüzden öldürüldü
    16:57 Ramazan Hoca'nın ablası gazetecilere sinirlendi: Sizin yüzünüzden öldürüldü

    Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, Fatih'te bulunan çay ocağında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi. Kardeşinin yanına defnedilen Ramazan Hoca'nın ablası ise gazetecilere sinirlendi. Pişkin, "Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi.

  • Hindistan, Çin casusu olduğundan şüphelenilen güvercini doğaya saldı
    16:51 Hindistan, Çin casusu olduğundan şüphelenilen güvercini doğaya saldı

    Hindistan polisi, Çin'in casus olarak kullandığından şüphelendiği güvercini 8 ayın ardından doğaya saldı. Güvercinin Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi ve bacaklarında Çinceye benzer yazılar bulunuyordu. Mumbai Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği tarafından doğaya salınan güvercin, uzun süren gözetimden sonra özgürlüğüne kavuştu.

  • Tam 4 eksik! Galatasaray'ın Samsunspor kafilesi belli oldu
    16:47 Tam 4 eksik! Galatasaray'ın Samsunspor kafilesi belli oldu

    Galatasaray'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu. Sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'ndan dönmeyen Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech kadroya dahil edilmedi.

Diyarbakır, İstanbul, Cami, Yerel, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Ramazan Hoca' Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 18:12:57. #1.11#
SON DAKİKA: "Ramazan Hoca" Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement