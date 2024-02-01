"Ramazan Hoca" Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı
DİYARBAKIR - "Ramazan Hoca" lakabıyla tanınan ve İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ramazan Pişkin, Diyarbakır'da binlerce seveni tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Kentteki vatandaşlara İslam'ı anlatan Ramazan Pişkin, bir süre önce gittiği İstanbul'un Fatih ilçesinde Kocamustafapaşa Caddesi'nde işletmeye başladığı çay ocağında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Pişkin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Pişkin'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak Diyarbakır'a getirildi. Pişkin, Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından merkez Sur ilçesindeki Çifte Havuz Mezarlığı'na defnedildi.
Ramazan Pişkin'in babası İsmail Pişkin, devlete güvendiğini belirterek, "Allah devlete zeval vermesin. Oğlum çok iyi biriydi" dedi.
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Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, Fatih'te bulunan çay ocağında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi. Kardeşinin yanına defnedilen Ramazan Hoca'nın ablası ise gazetecilere sinirlendi. Pişkin, "Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi.
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