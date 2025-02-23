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Ramazan Öncesi Alışveriş Hareketliliği

Ramazan Öncesi Alışveriş Hareketliliği

Gaziantep’te Ramazan ayına sayılı günler kala çarşı ve pazarlarda alışveriş hızlandı.

23.02.2025 15:47
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On bir ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala Gaziantep'in tarihi çarşı ve pazarlarında alışveriş hareketliliği başladı. Ramazan öncesi son hafta sonu çarşı pazara akın eden vatandaşlar alışveriş yaptı.

Ramazan ayı için hazırlıklar sürerken, esnaf Ramazan ayında sıkça tercih edilen ürünleri tezgahlarında satışa sunmaya başladı. Vatandaş ise sayılı günlerin kaldığı Ramazan ayı için alışverişini tamamlamak için son hafta sonu çarşı pazarın yolunu tuttu. Kentte tarihi Almacı Pazarı başta olmak üzere diğer çarşı ve pazarlarında hareketlilik yaşandı, eksiklerini gidermeye çalışan vatandaşlar en çok gıda ürünlerine rağbet gösterdi.

Ramazan sofraları için alışveriş yapan vatandaşlar ürünlerin en iyisini seçmeye çalışırken, esnaf ise ürün çeşidini artırdı. Tezgahlarını Ramazan için taze kahvaltılık ürünlerin yanı sıra hurma, lokum, kuru yemiş, üzüm pekmezi ve fıstık gibi gıdalarla süsleyen esnaf, hareketlilikten memnun olduğunu dile getirdi. Ramazan için kurulan tezgahlarda en çok rağbet gören ise hurma oldu. Hurma çeşidine göre kilosu 60 ila 400 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Ürünlerini raflara tek tek dizen çarşı esnafı, çarşının yavaş yavaş hareketlendiğini dile getirerek tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Ramazan ayının bereket ayı olduğunu ifade eden esnaf, önümüzdeki günlerde yaşanan yoğunluğun daha da artacağına dikkat çekti. Ramazan ayına sayılı günler kala çarşı ve pazarın hareketlendiğini belirten esnaf, özellikle kahvaltılık çeşitlerinde, tahin, pekmez ve bal gibi şire ürünleri ile hurmalarda satışların arttığını kaydetti.

"Geçen yıl ile kıyasladığımız zaman pek zam gelmedi"

Tarihi Gaziantep Kalesi yanında bulunan Büdeyri Hanı esnafından Arif Şimşek, "Ramazan ayı için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah Pazartesi gününden itibaren Ramazan yoğunluğunu bekliyoruz. Ramazan için genelde sahurluk ve iftarlık malzemeler alınıyor. Tereyağımız, balımız, kaymağımız, Antep peynirimiz, yeşil zeytinimiz ve diğer ürünlerimizi hazırladık. Değerli müşterilerimizi bekliyoruz. Bizim ürünlere geçen yıl ile kıyasladığımız zaman pek zam gelmedi. Antep peyniri fiyatı 250 ile 280 arasında değişiyor" dedi.

"Sahur için tahin ve pekmez, iftar için hurma, helva ve kuruyemiş tercih ediliyor"

Ramazan ayı dolayısıyla çarşı pazarda yoğunluk yaşandığını ve Ramazan ayının bereket ayı olduğunu söyleyen Zeynel Abidin Karaoğlu, "Mübarek Ramazan'a 5 gün gibi bir süre kaldı. İnşallah önümüzdeki cuma gecesi sahura kalkacağız ve cumartesi oruçlu olacağız. Tabi insanlar oruç tutacağı için sağlıklı iftarlık ürünler alma çabası içine girdi. Sahur için tahin ve pekmez, iftar için hurma, helva ve kuruyemiş ürünleri tercih ediliyor" diye konuştu.

Esnaf Kerim Kıssa ise her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da alışveriş yapıp dolabını doldurup Ramazan ayına hazır girmek isteyen vatandaşların alışverişe başladığını bildirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ramazan Öncesi Alışveriş Hareketliliği - Son Dakika

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