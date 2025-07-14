Ramazan Özcan: 15 Temmuz'da Milletimiz Tarihe Destan Yazdı - Son Dakika
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Ramazan Özcan: 15 Temmuz'da Milletimiz Tarihe Destan Yazdı

Ramazan Özcan: 15 Temmuz\'da Milletimiz Tarihe Destan Yazdı
14.07.2025 12:59
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Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Özcan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini belirterek, Türk milletinin cesareti ve vatan aşkıyla tarihe unutulmaz bir destan yazdığını vurguladı.

Özcan mesajında, "Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz hain darbe girişimini hiçbir zaman unutmadık ve unutmayacağız. Aziz milletimiz, o gece tek yürek olmuş ve hain terör örgütü FETÖ/PDY'yi tarihin karanlık sayfalarına gömmüştür. Kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla memleketimizin her köşesinde büyük bir destan yazılmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çeken Özcan, 15 Temmuz gecesi sergilenen direnişin eski karanlık darbe günlerinin geride kaldığını gösterdiğini ifade etti. "Bugün milletçe kutladığımız demokrasi zaferimizin ve ülke olarak geleceğe emin adımlarla yürümemizin yegane şartı milli birlik ve beraberliğimizdir" diyen Özcan, ülkenin karşı karşıya olduğu sosyal, ekonomik ve jeopolitik zorluklara karşı herkesin kenetlenmesi gerektiğini söyledi.

Komşu ülkelerde yaşanan krizlere de değinen Özcan, "Şanlı Mehmetçiğimiz ve güvenlik güçlerimizin büyük özverisiyle ülkemiz, bu kritik bölgede istikrarın teminatı ve kalesi olarak dimdik ayaktadır. Türkiye, savaş ve gerilim coğrafyalarında sulh için bir umut ve buluşma noktasıdır." dedi.

Başkan Özcan, mesajını şöyle tamamladı: "Aziz şehitlerimizin hatıralarına ve canları pahasına emanet ettikleri vatanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz gecesinin zifiri karanlığını aydınlık yarınlara çeviren kahraman şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum." - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ramazan Özcan: 15 Temmuz'da Milletimiz Tarihe Destan Yazdı - Son Dakika

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