Ramazan Özdemir'e Veda Yemeği - Son Dakika
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Ramazan Özdemir'e Veda Yemeği

Ramazan Özdemir\'e Veda Yemeği

Fethiye Kaymakamı, Ramazan Özdemir için düzenlenen veda yemeğinde duygusal anlar yaşandı.

03.10.2024 18:07
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Fethiye Kaymakamlığı şef kadrosunda uzun yıllardır görev yapan Ramazan Özdemir'in emekliye ayrılması nedeniyle düzenlenen veda yemeğinde duygusal anlar yaşandı.

Fethiye'de bir restaurantta düzenlenen veda yemeğine Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Necla Yıldız ve diğer görevliler katılırken, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş şef kadrosunda uzun yıllar başarılı şekilde görev yapan Ramazan Özdemir'e teşekkür belgesi sundu. Kaymakam İsmail Hakkı Ertaş bu veda programında Özdemir'e sağlıklı hayat dileğinde bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ramazan Özdemir'e Veda Yemeği - Son Dakika

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