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Refahiye'de "Kış Tedbirleri Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Refahiye'de "Kış Tedbirleri Toplantısı" yapıldı

24.11.2021 09:25
Refahiye'de "Kış Tedbirleri Toplantısı" yapıldı

Kış aylarının çetin geçtiği Erzincan'ın Refahiye ilçesinde alınacak tertip ve tedbirler gözden geçirildi.

Kış aylarının çetin geçtiği Erzincan'ın Refahiye ilçesinde alınacak tertip ve tedbirler gözden geçirildi.

2021-2022 yılı kış döneminde mevsim şartlarının ağır geçmesi ihtimali göz önüne alınarak ilçe genelindeki alınacak tedbirler görüşülüp, eksiklik ve ihtiyaç hissedilen konularda gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla "Kış Tedbirleri Toplantısı" Kaymakam Eyüp Kaykaç Başkanlığında Kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda 2021-2022 kış mevsimi boyunca ilçe sınırlarında yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin en üst düzeyde sağlanabilmesi, ilçe genelinde yaşanması muhtemel problemlere etkin çözüm üretme, anında müdahale gibi konular görüşülüp, alınacak tertip ve tedbirler konuşuldu.

Toplantıya Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç ile birlikte, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Turan, İlçe Jandarma Komutanı Onur Hane, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Yaver, İlçe Özel İdare Müdürü Sezai Bayram, Köy Hizmetleri Şantiye Şefi Muzaffer Fırat, Erzincan Karayolları Sorumlusu Serdar Doğan, İliç Karayolları Sorumlusu Murat Aslan, Zara Karayolları Sorumlusu Emre Kuşçu, Bölge Trafik İstasyon Amiri Mehmet Çakar, Refahiye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Emrah Yılmaz ve ilgili müdürlük personeli katıldı. - ERZİNCAN

Refahiye'de Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı
Refahiye'de Kış Tedbirleri Toplantısı yapıldı

Eyüp Kaykaç, Erzincan, Refahiye, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Refahiye'de 'Kış Tedbirleri Toplantısı' yapıldı - Son Dakika


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