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Bursalılar Regaip Kandili'nde Ulu Cami'ye akın etti - Son Dakika
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Bursalılar Regaip Kandili'nde Ulu Cami'ye akın etti

Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla Bursalılar Ulu Cami'ye akın etti. Camide Regaip Kandili programında yatsı namazı öncesi vaaz verildi. Camiye akın eden vatandaşlar, kılınan yatsı namazı sonrası okunan dualara 'amin' dedi. Namaz çıkışı vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikram edilerek Regaip Kandili'nin gelişi kutlandı. - BURSA

11.01.2024 - 20:51,  Güncelleme: 20:52
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Regaip Kandili'nde Bursalılar Ulucami'de dua etti

BURSA - Regaip Kandili vesilesiyle Bursalı vatandaşlar Ulucami'ye akın etti.

Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla Bursalılar Ulucami'ye akın etti. Ulucami'de Regaip Kandili programında yatsı namazı öncesi vaaz verildi. Camiye akın eden vatandaşlar, kılınan yatsı namazı sonrası okunan dualara 'amin' dedi. Namaz çıkışı vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikram edilerek Regaip Kandili'nin gelişi kutlandı.

Bursalılar Regaip Kandili\'nde Ulu Cami\'ye akın etti
Kaynak: İHA
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