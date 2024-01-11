Bursalılar Regaip Kandili\'nde Ulu Cami\'ye akın etti

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Regaip Kandili'nde Bursalılar Ulucami'de dua etti
BURSA - Regaip Kandili vesilesiyle Bursalı vatandaşlar Ulucami'ye akın etti.
Üç ayların müjdecisi olan Regaip Kandili dolayısıyla Bursalılar Ulucami'ye akın etti. Ulucami'de Regaip Kandili programında yatsı namazı öncesi vaaz verildi. Camiye akın eden vatandaşlar, kılınan yatsı namazı sonrası okunan dualara 'amin' dedi. Namaz çıkışı vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikram edilerek Regaip Kandili'nin gelişi kutlandı.
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