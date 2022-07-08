Rektör Aldemir mevkidaşı Yıldız'ı ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Rektör Aldemir mevkidaşı Yıldız'ı ağırladı

08.07.2022 13:14
Rektör Aldemir mevkidaşı Yıldız'ı ağırladı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i ziyaret etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i ziyaret etti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ın ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e gerçekleştirdiği ziyarette, üniversitelerde bilimsel, kültürel ve akademik çalışmalar görüşüldü. Ziyaret, Rektör Aldemir'in nazik ziyaretleri için Prof. Dr. Alim Yıldız'a teşekkür etmesi ile sona erdi. - AYDIN

YORUMLAR
500
MAÇKA'DA ÇOCUKLAR LİSE ÇAĞINDA YARI ÜNİVERSİTELİ OLACAK? MAÇKA'DA ÇOCUKLAR LİSE ÇAĞINDA YARI ÜNİVERSİTELİ OLACAK? Son dakika gündem: Tahliye edilen Selçuk Erdağı için yeniden tutuklama kararı Son dakika gündem: Tahliye edilen Selçuk Erdağı için yeniden tutuklama kararı Hatay'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı Hatay'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Alim Yıldız, Selçuk, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Aldemir mevkidaşı Yıldız'ı ağırladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:56 Antalyaspor ile karşılaşacak Borussia Dortmund: Nuri Şahin ziyarete geliyor
18:24 Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
18:13 Türk futbolunda radikal karar! VAR sisteminde yabancı hakem dönemi başlıyor
17:52 Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 19:09:40. #1.12#
SON DAKİKA: Rektör Aldemir mevkidaşı Yıldız'ı ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement