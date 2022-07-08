Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ın ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e gerçekleştirdiği ziyarette, üniversitelerde bilimsel, kültürel ve akademik çalışmalar görüşüldü. Ziyaret, Rektör Aldemir'in nazik ziyaretleri için Prof. Dr. Alim Yıldız'a teşekkür etmesi ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Rektör Aldemir mevkidaşı Yıldız'ı ağırladı - Son Dakika

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