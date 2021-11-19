Rektör Aldemir, Veteriner Fakültesi'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Veteriner Fakültesi'nde incelemelerde bulundu.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e eşlik eden Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cavit Kum, yenilenen fiziki koşullar ve yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında bilgi verdi. Veteriner Fakültesi'nin çalışmalarını önemsediğini belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bilimsel anlamda yürütülen her çalışmanın destekçisi olacağını ifade etti. - AYDIN