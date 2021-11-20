Rektör Beydemir, öğrencilere çorba dağıttı - Son Dakika

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, vize sınavlarının başlamasıyla geç saatlere kadar çalışan öğrenciler için ücretsiz çorba dağıtımı yaptı. Rektör Beydemir dağıtımın vize sınavlarının bitimine kadar devam edeceğini belirtti.

Rektörü Beydemir, vize sınavlarının başlaması nedeniyle öğrencilere üniversitenin yemekhanesinde ücretsiz çorba ikramı yaptı. Sınavlarına çalışmak üzere okulda olan öğrenciler etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Rektör Beydemir'e eşlik eden Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun öğrencilerle bir süre sohbet etti. Vize haftası dolayısıyla bu tür bir uygulamaya gidildiğini belirten Rektör Beydemir, "Geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilerimize destek olmak üzere bu uygulamayı başlattık. Vize sınavları bitimine kadar ve gelecek sınav dönemleri boyunca da bu uygulamamızı devam ettireceğiz. Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK