Rektör Çakar "Hayatta başarılı olmak için çok yönlülük önemli" - Son Dakika
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Rektör Çakar "Hayatta başarılı olmak için çok yönlülük önemli"

07.03.2022 17:36
Rektör Çakar "Hayatta başarılı olmak için çok yönlülük önemli"

Düzce Üniversitesi'nde 'Dijital Dünyada Kadınlar' başlıklı program yapıldı.

Düzce Üniversitesi'nde 'Dijital Dünyada Kadınlar' başlıklı program yapıldı. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Yaşadığınız olumsuzluklar kendinizi geliştirme fırsatı sunacak" dedi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda Dijital dünyada başarılı iş kadınlarının öğrencilerle bir araya geldiği programın ilk konuşmacısı Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar oldu. Eğitim hayatından akademisyenliğe uzanan kariyer yaşamında edindiği tecrübeleri Düzce Üniversitesi öğrencileriyle paylaştı. Benzer hayatlar yaşadığımızı ancak geçtiğimiz yolların farklı olduğunu belirten Rektör Çakar, öğrencilere hitaben "Hayatınızda kötü insanlar, sizi beklemediğiniz anda hayal kırıklığına uğratacak insanlar da olacak. Önemli olan bunlara hazırlıklı olup sizi yolunuzdan döndürmelerine izin vermemek. Yaşadığınız olumsuzluklar kendinizi geliştirme fırsatı sunacak" şeklinde konuştu.

Hayatta başarılı olmak için çok yönlü olmanın önemi üzerinde duran Prof. Dr. Çakar, "Günümüz rekabet dünyasında ne kadar fazla konuya hakim olursanız o kadar başarılı olursunuz. Bir ahtapot gibi her kolunuzun ayrı bir özelliği olmalı. Paranoyaklık derecesi dışında şüphecilik de öğrenmenize katkı sağlar" ifadeleriyle yaşam ve meslek hayatıyla ilgili yol gösterici açıklamalarda bulundu.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı, özel sektörde farklı firmalardan edindiği tecrübeleri aktarmak amacıyla Kariyer Merkezi'nde görev aldığını ifade etti.

İnsanların hayatta tek olmadıklarına işaret eden Yazıcı, "Ailenizden, çevrenizden destek almayı unutmayın. Siz kendinize güvenin. Güveniyorsanız, çevrenizde size güven duymaya başlıyor. Tüm öğrencilerimizi Kariyer Merkezimize çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Programda konuşmacılar kariyer, meslek hayatları ve sektörle ilgili önemli bilgiler paylaşarak öğrencilerin mezuniyet sonrası iş dünyasında başarılı olabilmeleri adına altın değerinde tavsiyelerde bulundular.

Dijital Dünyada Kadınlar başlıklı program, GDSC Düzce Mentörü Batuhan Başay tarafından verilen "Tensflow ve Yapay Zeka Eğitimi" ile sona erdi. Programın sonunda Düzce Üniversitesi öğrencileri için sürpriz çekilişler gerçekleştirildi ve katılım sertifikası verildi. - DÜZCE

Rektör Çakar Hayatta başarılı olmak için çok yönlülük önemli

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Çakar 'Hayatta başarılı olmak için çok yönlülük önemli' - Son Dakika


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