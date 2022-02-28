Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 arasında olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 arasında olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi

28.02.2022 16:16
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 arasında olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi sürecinin Araştırma Üniversitesi unvanıyla bir üst seviyeye çıkmasının ardından yeniden şekillenen yol haritasını değerlendirmek ve fikir alışverişlerinde bulunmak üzere...

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi sürecinin Araştırma Üniversitesi unvanıyla bir üst seviyeye çıkmasının ardından yeniden şekillenen yol haritasını değerlendirmek ve fikir alışverişlerinde bulunmak üzere gerçekleştirdiği toplantılarına devam ediyor.

Göreve geldiği ilk dönemde beraber çalıştığı rektör yardımcıları, dekanlar ve üniversite genel sekreteri ile bir araya gelerek Araştırma Üniversitesi sürecine yönelik gösterdikleri özverili çalışma ve katkılarından dolayı teşekkür eden Rektör Çomaklı, yeni sürecin üçüncü buluşmasını SCIE, SSCI ve A&HCI alanlarında yıllık yayın sayıları 5 ile 9 arasında olan öğretim üyeleriyle buluştu.

Rektör Çomaklı başkanlığında rektör yardımcıları, rektör danışmanları ve genel sekreterin katıldığı toplantıda, saygın sıralama kuruluşlarının yayımladıkları listelerde üniversitenin üst sıralarda yer almasına destek olan akademisyenleri göstermiş oldukları üstün performanstan dolayı tebrik eden Rektör Çomaklı, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de bir ve beraber şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Araştırma Üniversitesi unvanının avantajlarından sonuna kadar yararlanacaklarını, çıktılarını ise üniversite ve toplumun hizmetine sunacaklarını ifade eden Rektör Çomaklı, Türkiye'deki en iyi 5 üniversite arasına girmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Rektör Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi evrensel bilimde ön sıralarda yer alan, sorun odaklı çalışan ve toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretebilen, toplumsal taleplere duyarlı olmanın yanı sıra, bunlara yön veren bir üniversite olarak konumlanacağı yola girmiştir. Üniversitemiz bu anlamda 2016 yılından itibaren büyük ve cesur adımlar atarak, politikalarını oluşturmuş ve kararlılıkla uygulamaya başlamıştır. Bu politikalar doğrultusunda bütün birimlerimizin aynı hedefe doğru herhangi bir sapma olmaksızın emin adımlarla yürüyeceğine inancım tamdır. Eksikliklerimizi görmek, zayıf ve güçlü yönlerimizi tespit etmek ve istişare kültürüne katkı sunmak amacıyla bir araya geldiğimiz değerli akademisyenlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 arasında olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 arasında olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 arasında olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 arasında olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 arasında olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 arasında olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 arasında olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi
Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 arasında olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi

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Atatürk Üniversitesi, Üniversite, Araştırma, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 5 ile 9 arasında olan öğretim üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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