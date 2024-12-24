Rektör Değişimini Davul ile Kutladılar - Son Dakika
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Rektör Değişimini Davul ile Kutladılar

Rektör Değişimini Davul ile Kutladılar

Hatay'da emekli güvenlik görevlisi Kazım Kuş, rektör değişimini davul çalıp lokma dağıtarak kutladı.

24.12.2024 09:50
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Hatay'da emekliye ayrıldığı İskenderun Teknik Üniversitesi'nde yaşanan rektör değişimini mutlulukla karşılayan Kazım Kuş, üniversitenin önünde davul, zurna çaldırarak lokma dağıttı. Emekli güvenlik görevlisi Kazım Kuş, "Bir sözüm vardı ve Mustafa Göğebakan arkadaşımızla birlikte karar almıştık. Eğer bu rektör giderse ikimiz davul çaldırıp, lokma dağıtacağız diye" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanan kararla İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) rektör değişimi yaşandı. Karar sonrası yeni Rektör Prof. Dr. Mehmet Duruel, görevini önceki rektör Prof. Dr. Tolga Depçi'den devraldı. İSTE'de 10 yıl güvenlik görevlisi olarak görev yapan ve çalışma şartlarının zor olmasından dolayı emekli olan 49 yaşındaki Kazım Kuş, rektör değişimini üniversitenin önünde davul, zurna çaldırarak ve lokma dağıtarak kutladı. İlginç anlara sahne olan kutlamada vatandaşlar, Kuş'un dağıttığı lokmaları afiyetle yediler.

"Bir sözüm vardı ve Mustafa Göğebakan arkadaşımızla birlikte karar almıştık eğer bu rektör giderse ikimiz davul çaldırıp, lokma dağıtacağız diye"

Çalışma şartlarının zor olmasından ve mesai saatlerinde yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı emekliye ayrılmak zorunda kaldığını söyleyen Kazım Kuş, "İskenderun Teknik Üniversitesi'nde on yıl süre içerisinde rektörden dolayı ben ve iş arkadaşlarım sıkıntılar yaşadık. Nöbet saatlerinde kurum müdürleri, kurum sorumluları ve yöneticileri istedikten sonra esnek davranabilirlerdi ama sekiz saat yaptılar. İş arkadaşlarımın çoğu Karayılan'dan, Kırıkhan'dan gelip gitmekte sıkıntılar yaşadılar. Bu konuları da ben dile getirdim, dile getirince de ben sıkıntı yaşamaya başladım, sıkıntının sonucunda da emekli olmayı tercih ettim. Bir sözüm vardı ve Mustafa Göğebakan arkadaşımızla birlikte karar almıştık eğer bu rektör giderse ikimiz davul çaldırıp, lokma dağıtacağız diye. Kendimize ahdetmiştik, söz vermiştik o sözümüzü de yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"Çok şükür sözümüzü yerine getirdiğimiz için çok memnun olduk"

Verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kuş, "Çok güzel oldu, vatandaşlar da sağ olsun destek vererek gelip lokmamızdan yediler. Çok şükür sözümüzü yerine getirdiğimiz için çok memnun olduk. İnşallah yeni gelen rektör de çok iyi bir çalışmayla iş arkadaşlarımızı memnun eder, çalışma hayatında onlara başarılar dilerim" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

İskenderun, Kültür, Eğitim, Rektör, hatay, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Değişimini Davul ile Kutladılar - Son Dakika

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