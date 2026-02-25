Rektör Emiroğlu İftar Programında Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
Rektör Emiroğlu İftar Programında Öğrencilerle Buluştu

Rektör Emiroğlu İftar Programında Öğrencilerle Buluştu
25.02.2026 09:58
Ardahan Üniversitesi'nde Rektör Emiroğlu, iftar programında öğrencilerle bir araya geldi.

Ardahan Üniversitesi'nde düzenlenen iftar programında Rektör Emiroğlu, öğrencilerle aynı masayı paylaşarak Ramazan'ın bereketine ortak oldu.

Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı ve paylaşma kültürünü pekiştiren manevi ikliminde; Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu; yerel basın mensupları, akademik ve idari kadro ve öğrencilerle iftar sofrasında bir araya geldi. Üniversitenin İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi yemekhanesinde gerçekleşen bu buluşma, Ramazan'ın birleştirici ruhunu yansıtan samimi bir atmosfere ev sahipliği yaptı. Üniversite-şehir bütünleşmesine yönelik adımların kurumsal bir kararlılıkla vurgulandığı programda; öğrenci odaklı yönetim anlayışının bir yansıması olarak gençlerin taleplerini dinleyen Rektör Emiroğlu, üniversitenin gelecek hedefleri üzerine istişarelerde bulundu.

İftar sonrası Rektör Emiroğlu, yerel basın temsilcileri ile gerçekleştirdiği samimi bir sohbet ortamıyla sona erdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

