Rektör Erdal, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Rektör Erdal, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar'ı ziyaret etti

30.04.2022 13:37
Rektör Erdal, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar'ı ziyaret etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar'ı makamında ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar'ı makamında ziyaret etti.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanlık seçiminde YÖKAK Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Muhsin Kar'ı makamında ziyaret eden Rektör Erdal, YÖKAK Başkanı Kar'ı tebrik ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Ziyareti için Rektör Erdal'a teşekkür eden YÖKAK Başkanı Kar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü görevinde iken başta uzaktan eğitimi alanı olmak üzere birçok alanda Anadolu Üniversitesi ile yürüttükleri ortak proje ve çalışmalara değinerek, Rektör Erdal ve yönetimine bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diledi. Ziyarette Rektör Erdal, YÖK'ün belirlediği hedefler doğrultusunda Üniversite olarak yürüttükleri kalite çalışmalarına da değinerek YÖKAK Başkanı Kar ile fikir alışverişinde bulundu. - ESKİŞEHİR

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Anadolu Üniversitesi, Rektör, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rektör Erdal, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Kar'ı ziyaret etti - Son Dakika


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