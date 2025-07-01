Rektör Güvenlik Görevlileriyle Bir Araya Geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, güvenlik görevlileriyle bir araya geldi.

Özel Güvenlik Günü dolayısıyla, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Genel Sekreter Muhammet Büyük, üniversitenin çeşitli noktalarında görev yapan özel güvenlik personelini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, özverili çalışmaları ve üniversite yerleşkesinin güvenliğini sağlamak adına gösterdikleri fedakarlıklar için güvenlik personeline teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Kaplancıklı, kampüsün huzurlu ve güvenli ortamlarında güvenlik birimlerinin büyük payı olduğuna dikkat çekti.

Rektörü ve Genel Sekreter, güvenlik çalışanlarıyla kısa sohbetler gerçekleştirdi, taleplerini dinledi ve bu özel gün dolayısıyla kendilerine iyi dileklerde bulundu. - BİLECİK