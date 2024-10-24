Rektör Özkan TUSAŞ'a başsağlığı diledi - Son Dakika
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Yerel

Rektör Özkan TUSAŞ'a başsağlığı diledi

Rektör Özkan TUSAŞ\'a başsağlığı diledi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kampüste bulunan TUSAŞ Milli Muharip Uçak Ar-Ge ve Tasarım Merkezini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

24.10.2024 15:30
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Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, kampüste bulunan TUSAŞ Milli Muharip Uçak Ar-Ge ve Tasarım Merkezini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Ziyaret sonrası akademisyen ve öğrencilerin katıldığı dev Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenlendi.

Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Milli Muharip Uçak Ar-Ge ve Tasarım Merkezini ziyaret etti. Rektör Özkan'ı Antalya Teknokent Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz ve TUSAŞ Milli Muharip Uçak Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Müdürü Mensur Tahiroviç karşıladı.

Güvenlik önlemi alındı

Rektör Özkan, TUSAŞ Milli Muharip Uçak Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Müdürü Mensur Tahiroviç nezdinde tüm TUSAŞ ailesine başsağlığı diledi. Rektör Özkan, geçmiş olsun dileklerini ve yaralılara acil şifalar dileğini ileterek, TUSAŞ binasının bulunduğu Akdeniz Üniversitesi kampüsünde de her türlü güvenlik önleminin alındığı bilgisini paylaştı.

"Tüm gücümüzle çalışmak zorundayız"

Rektör Özkan, "Ülkemiz için, milletimiz için tüm gücümüzle çalışmak zorundayız. Daha azı ile yetinme şansımız yok. Dün üniversitemizde de bir ofisine ev sahipliği yapmakla gurur duyduğumuz, ülkemizin gözbebeği TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını hep birlikte gördük. Yerli ve milli savunma sanayi alanında çok önemli çalışmalara imza atan TUSAŞ'ın hedef alınması, aslında bilimin ve araştırmanın ülkemiz için ne kadar kritik ve hassas bir nokta olduğunu gösteriyor. Bu zorlu coğrafyada, bu zorlu çağda biz bilim insanlarına düşen en büyük görev, ülkemiz için bilim üretmek, araştırma yapmak ve ülkemizi daha ileriye taşımaktır" dedi.

"Milletimizin başı sağ olsun"

Rektör Özkan, "Bunu ülkemizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, kahraman ecdadımıza ve tüm şehitlerimize borçluyuz. Bu vesileyle dün yaşanan hain saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Onlara borcumuzu bilimin ışığında çalışarak ödemeliyiz. Kendine motivasyon kaynağı arayanlar şehitlerimizi düşünsün. Dün evlilik yıl dönümünde şehit edilen TUSAŞ mühendisi Zahide Güçlü'yü düşünsün. Hiç kimse yaptığı çalışmayı küçümsemesin. Ülkemizi bilimsel ve fikri anlamda ileriye taşıyacak her çalışma kutsaldır. Ben böyle düşünüyor, böyle inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Türk bayraklarıyla yürüdüler"

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan TUSAŞ ziyaretinin ardından Akdeniz Üniversitesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet İçin Koş Akdeniz etkinliğine katıldı. Etkinlik, yaşanan terör saldırısı nedeniyle yürüyüş olarak düzenlenirken, öğrenciler ve akademisyenler dev Türk bayrağı ile kampüs içinde yürüyüş gerçekleştirdi. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü önünden başlayan yürüyüşe Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şükrü Özen, Prof. Dr. Cengiz Toker, Genel Sekreter Ali Evren İmre de katıldı.

"Çok üzüntülüyüz ancak hiç kimse bizi yıldıramaz"

Koşu öncesinde konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Biliyorsunuz aslında bir koşu planlamıştık ancak dünkü menfur saldırıdan sonra bunu yürüyüşe döndürdük. Çok üzüntülüyüz ancak hiç kimse bizi yıldıramaz. Cumhuriyet'imiz ilelebet yaşayacak. Sevgili öğrencilerimiz, lütfen sahip çıkın ülkemize, cumhuriyete. Siz sahip çıkacaksınız, bundan sonra biz bayrağı size devredeceğiz. Daha güzel bayramlarda buluşmak dileğiyle. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız şimdiden kutlu olsun. Kendinize iyi bakın, güzel bir yürüyüş diliyorum" dedi.

Rektör Özkan'ın konuşmasının ardından yürüyüş gerçekleştirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rektör Özkan TUSAŞ'a başsağlığı diledi - Son Dakika

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