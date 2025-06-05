Rektör Özölçer, Karaelmas TÖMER Kahvaltısı'nda kültür elçileriyle buluştu - Son Dakika
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Rektör Özölçer, Karaelmas TÖMER Kahvaltısı'nda kültür elçileriyle buluştu

05.06.2025 06:41
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Karaelmas TÖMER) tarafından düzenlenen geleneksel kahvaltı etkinliğinde uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Karaelmas TÖMER) tarafından düzenlenen geleneksel kahvaltı etkinliğinde uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

15 Temmuz Şehitler Kampüsünde yer alan Cafe Akademide gerçekleşen kahvaltı programına Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Karaelmas TÖMER Müdürü Doç. Dr. Nuray 3.Karakaya, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Deniz Özdemir, akademik ve idari personel ile uluslararası öğrenciler katıldı.

2024-2025 Akademik Yılı'nın sona ermesiyle Karaelmas TÖMER'den mezun olmaya hak kazanan öğrencilerle sohbet eden Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, gösterdikleri üstün başarılardan dolayı tüm öğrencileri tebrik etti. Türkçeyi öğrenerek Türkiye'deki akademik hayatlarına sağlam bir temel atan öğrencilerin, üniversitenin farklı fakültelerinde başlayacakları lisans ve ön lisans programlarında da aynı azim ve başarıyı göstereceklerine inandığını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Özölçer devam eden konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Karaelmas TÖMER'de Türkçeyi öğrenerek mezun olan değerli öğrencilerimiz, sadece Türk dilinin zenginliğini değil, aynı zamanda Türk kültürünün değerlerini de öğrenerek birer kültür elçisi olmaktadırlar. Değerli öğrencilerimiz Üniversitemizin güzide birimlerinden Karaelmas TÖMER'de edindiği birikimlerin akademik yolculuklarında kendilerine her daim ışık olacağına yürekten inanıyorum. Türkçe konuşan, düşünen ve hisseden bireyler olarak sadece 101 yıllık köklü bir geçmişe sahip Üniversitemizi değil, emeğin ve kültürün zengin yapısını eşsiz doğal güzelliğiyle birleştiren şehrimizi ve ülkemizi de gittikleri her yerde gönül coğrafyasına taşıyacaklardır. Türkçeyi ve Türk kültürünü öğrenmek için uzak diyarlardan gelerek Üniversitemizi tercih eden öğrencilerimizle her zaman gurur duyuyoruz. Ülkemizi ve kültürümüzü kendi ülkelerinde yahut başka ülkelerde en güzel şekilde aktaracaklarını ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle öğrencilerimizin Türkçeyi ve Türk kültürünü layıkıyla öğrenmeleri için üstün emek veren başta Karaelmas TÖMER Müdürü Doç. Dr. Nuray 3.Karakaya hocamız olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Kıymetli öğrencilerimize ise bundan sonraki öğrenim hayatlarında başarılar diliyor, BEUN ailesi olarak öğrencilerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz."

Programın ardından etkinlik, günün anısına öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rektör Özölçer, Karaelmas TÖMER Kahvaltısı'nda kültür elçileriyle buluştu - Son Dakika

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