Rektör Prof. Dr. Altun'un Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Rektör Prof. Dr. Altun'un Kurban Bayramı mesajı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

14.06.2024 13:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajında Tüm İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

"Sevgi ve hoşgörünün perçinlendiği, birlik ve beraberlik duygularımızın daha da artmasına vesile olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu tüm İslam Alemi olarak yaşamaktayız. Bayramlar, sevinç ve mutluluk ile küslüklerin ortadan kalktığı kardeşlik ve dostlukların güçlendiği bizleri bir arada tutan milli ve manevi değerlerimizi yaşatma fırsatı bulduğumuz önemli günlerdendir. Şanlı Tarihi boyunca yardımlaşma ve dayanışma duygusu içerisinde olan Aziz Türk Milleti'nin yine bu bayramda aynı duygu ve düşünceler ile birlik ve beraberlik içerisinde mübarek Kurban Bayramı'nı idrak edeceğine inancımız tamdır. Mübarek Kurban Bayramında başta Gazze'de yaşanılan insanlık dramı ve soykırımın bir an evvel sona ermesi, akan gözyaşlarının durması, en büyük dua ve temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; mübarek Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz eder, başta vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin aileleri olmak üzere, kahraman gazilerimizin, öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimiz ile tüm İslam Aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar dilerim." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Erciyes, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Prof. Dr. Altun'un Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:03 Eylem Tok ile oğlu ABD’de yakalandı Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi Eylem Tok ile oğlu ABD'de yakalandı! Evladını kaybeden baba Özer Aci: Azıcık da olsa yüreğimize su serpildi
20:00 CHP’nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek’in kapısını çalacak İşte masadaki konu başlıkları CHP'nin ekonomi kurmayları Bakan Şimşek'in kapısını çalacak! İşte masadaki konu başlıkları
18:56 Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın Sinan Ateş cinayetinin kilit ismi Tolgahan Demirbaş, savcıyı açık açık tehdit etti: Onlarla aynı safta olmayın
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
17:04 Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak Bakanlık duyurdu, kurallar artık çok katı! Bundan böyle her önüne gelen özel eğitim okulu açamayacak
20:41 Anthony Nwakaeme Trabzonspor’a geri döndü Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 20:55:14. #1.12#
SON DAKİKA: Rektör Prof. Dr. Altun'un Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement