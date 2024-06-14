Rektör Prof. Dr. Altun'un Kurban Bayramı mesajı

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yayımladığı mesajında Tüm İslam Alemi'nin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

"Sevgi ve hoşgörünün perçinlendiği, birlik ve beraberlik duygularımızın daha da artmasına vesile olan Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu tüm İslam Alemi olarak yaşamaktayız. Bayramlar, sevinç ve mutluluk ile küslüklerin ortadan kalktığı kardeşlik ve dostlukların güçlendiği bizleri bir arada tutan milli ve manevi değerlerimizi yaşatma fırsatı bulduğumuz önemli günlerdendir. Şanlı Tarihi boyunca yardımlaşma ve dayanışma duygusu içerisinde olan Aziz Türk Milleti'nin yine bu bayramda aynı duygu ve düşünceler ile birlik ve beraberlik içerisinde mübarek Kurban Bayramı'nı idrak edeceğine inancımız tamdır. Mübarek Kurban Bayramında başta Gazze'de yaşanılan insanlık dramı ve soykırımın bir an evvel sona ermesi, akan gözyaşlarının durması, en büyük dua ve temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; mübarek Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz eder, başta vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin aileleri olmak üzere, kahraman gazilerimizin, öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimiz ile tüm İslam Aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar dilerim." - KAYSERİ