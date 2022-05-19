Rektör Uysal'dan Emet MYO'ya ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Rektör Uysal'dan Emet MYO'ya ziyaret

19.05.2022 09:52
Rektör Uysal'dan Emet MYO'ya ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal Emet Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal Emet Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

Rektör Kazım Uysal, Meslek Yüksekokulları Koordinatörler (MEYOK) toplantısı öncesi Müdürlük makamında diğer MYO Müdürleri ile bir süre sohbet etti. Daha Meslek Yüksekokulunu gezen Rektör Uysal, derslikleri, laboratuvarları, spor sahasını ve amfiyi gezdi. MYO Müdürü Öğr. Gör. Vedat Bakır ve diğer idarecilerden bilgi aldı. Kantini de gezen Rektör Uysal, burada bulunan öğrencilerle bir süre sohbet etti, öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi. - KÜTAHYA

Rektör Uysal'dan Emet MYO'ya ziyaret
Rektör Uysal'dan Emet MYO'ya ziyaret
Rektör Uysal'dan Emet MYO'ya ziyaret

YORUMLAR
500
DPÜ'de Spor Şenliği coşkusu DPÜ'de Spor Şenliği coşkusu Murat Dağı'nda karların erimesinin ardından ters laleler açmaya başladı Murat Dağı'nda karların erimesinin ardından ters laleler açmaya başladı
Kaynak: İHA

Dumlupınar Üniversitesi, Kazım Uysal, Kütahya, Rektör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rektör Uysal'dan Emet MYO'ya ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
09:50 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı
09:21 Eski ABD Başkanı Bush'un, Putin'i eleştirecekken yaptığı "Irak" gafı gündem oldu!
09:10 Evinde beslediği kediler sebebiyle komşusunun sözlü tacizlerine sessiz kalmayan kadın, jandarmaya şikayette bulundu
08:57 194 kişinin gözaltına alındığı Kadıköy Belediyesi'ndeki "rüşvet" operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı
08:51 Görenler şaştı kaldı! Üzerinden cip geçen çocuk kazadan tek bir çizik almadan kurtuldu
08:47 Atatürk Havalimanı ile ilgili "Bana sormadılar" diyen İmamoğlu'na Kurum'dan yanıt: Siz bize danışıyor musunuz?
08:43 Gibi ile Erşan Kuneri tartışması alevleniyor! Gibi'nin başrolü Kıvanç Kılınç ile şarkıcı Aleyna Tilki de Zafer Algöz'e cevap verdi
07:42 Yasak Elma'nın başrolü Berk Oktay diziden ayrılıyor
07:40 Reuters: Çavuşoğlu İsveçli bakana, "Feminist politikanızdan sıkıldım" diyerek bağırdı
07:29 19 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 10:09:43. #1.12#
SON DAKİKA: Rektör Uysal'dan Emet MYO'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement