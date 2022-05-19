Rektör Uysal'dan Emet MYO'ya ziyaret

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal Emet Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

Rektör Kazım Uysal, Meslek Yüksekokulları Koordinatörler (MEYOK) toplantısı öncesi Müdürlük makamında diğer MYO Müdürleri ile bir süre sohbet etti. Daha Meslek Yüksekokulunu gezen Rektör Uysal, derslikleri, laboratuvarları, spor sahasını ve amfiyi gezdi. MYO Müdürü Öğr. Gör. Vedat Bakır ve diğer idarecilerden bilgi aldı. Kantini de gezen Rektör Uysal, burada bulunan öğrencilerle bir süre sohbet etti, öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi. - KÜTAHYA