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- Renklerle karanlığı aydınlattılar

Uv ışığında parlayan resimler görenlerin dikkatini çekti

SİVAS - Sivas Buruciye Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından yapılan ve Ultraviyole ışık altında parlayan resimler ilgi gördü.

Sivas'ta Buruciye Bilim ve Sanat Merkezi görsel sanatlar yetenek alanı öğrencileri tarafından "Yılın en uzun gecesini rengarenk boyuyorum" temalı karma resim sergisi açıldı. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Okul Müdürü Memet Matoğlu, idareciler, veliler ve öğrenciler katıldı. Görsel sanatlar öğretmeni Kadriye Epik rehberliğinde 45 öğrencinin katılımıyla düzenlenen sergide Ultraviyole ışık altında parlayan resimler dikkat çekti.

Bu resimler ışık saçıyor

Görsel Sanatlar Öğretmeni Kadriye Epik, resimlerin ışık saçtığına değinerek, "Yaklaşık 70'e yakın öğrencimiz var. Üstün yetenekli çocuklarımız bunlar. Haftada 8 saat eğitim veriyoruz. Bu çocuklarımız 1. 2. ve 3. sınıflarda sınava girerek gelen çocuklarımız. Sergimiz 2 gün açık kalacak, 20 ve 21 Aralık'ta. En uzun geceyi tercih etmemiz, özellikle çocuklarla yaptığımız tabloları aydınlatmak ve bunu da ışıkla sağlıyoruz. Yüklenen ışıklarla birlikte yaptığımız bir çalışma. Türkiye'de benzeri yapılmamış bir çalışma. Öğrencilerimizin yaklaşık 44 tane çalışması var. 3 grup haline çalıştılar. 2. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilerimiz bulunmakta. En uzun geceyi seçtik. En uzun gecede de insanları renklendirerek resimlerle, tablolarla ışık saçmasını istedik ve bu şekilde yaptık. Maksadımız farkındalık oluşturmak. Ecdadımız nasıl en uzun geceleri geçirdiyse bizde çocuklarımızla bunları renklendirmek istedik" dedi.

Resimleri yapan öğrenciler ise gece karanlıkta parlayan boyalarla resimler yaptıklarını ve yaparken çok eğlendiklerini söyledi.