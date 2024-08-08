Ressam Aslıhan Öztürk, arkadaşının kitabı için özel ayraçlar tasarladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ressam Aslıhan Öztürk, arkadaşının kitabı için özel ayraçlar tasarladı

Ressam Aslıhan Öztürk, arkadaşının kitabı için özel ayraçlar tasarladı

Düzce'de ressam Aslıhan Öztürk, yazar arkadaşının kitabı için siyah ve kırmızı tonlarda özel ayraçlar tasarladı. Ayraçlar, cinayet romanının ruhunu yansıtarak büyük beğeni topladı.

08.08.2024 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE (İHA) – Düzce'de ressam Aslıhan Öztürk, yazar arkadaşının kitabı için özel ayraçlar tasarladı. Siyah ve kırmızı tonların hakim olduğu ayraçlar, cinayet romanının ruhunu yansıtarak büyük beğeni topladı.

Ressam Aslıhan Öztürk, kitap yazan arkadaşı Yasemin Candemir'e hediye vermek için düşünürken, yaptığı resimleri kitap ayracı olarak kullanma fikrini buldu. Lise yıllarının ardından 25 yıl sonra yeniden resim yapmaya başlayan Aslıhan Öztürk, yazar arkadaşı Yasemin Candemir'in ilk kitabı için özel ayraçlar tasarladı. Siyah ve kırmızı renklerin ağırlıkta olduğu, fırça darbeleriyle oluşturulan ayraçlar beğeni topladı.

"Hepsi birbirinden farklı ve romanın ruhunu yansıtan ayraçlar"

Ayraçları, Yasemin Candemir'in "Kaderin Kırmızı İpi" isimli kitabı için özel tasarladığını söyleyen Aslıhan Öztürk, "Bir cinayet romanı ve ben bu kitap için ona özel ayraçlar tasarladım. Tamamen cinayet romanına uygun, güzel bir çalışma oldu. Bildiğim kadarıyla bu tür bir çalışma ilk defa yapılıyor. Hepsi birbirinden farklı ve romanın ruhunu yansıtan ayraçlar. Yasemin de bu ayraçları çok beğendi ve keyifle kullandı" dedi.

"Sanatı ayraçlara taşıdım"

Ayraç fikrinin çıkış sürecini de anlatan Öztürk, "Bir anda aklıma gelen bir şeydi. Kitabı için özel bir hediye yapmak istemiştim. Bir tablo yapabilirdim fakat kitap dendiğinde ayraç çok önemli bir unsurdur. Resim yeteneğimi de kullanarak sanatı ayraçlara taşımış oldum. Çok keyifli bir çalışma oldu. Ayraçlar; cinayet romanıyla başlayan, tamamen doğaçlama, o an içimden ne geldiyse hiç düşünmeden, çizmeden, direkt boyalarla yaptığım eserler oldu. Düşünüldüğü kadar kolay değil. Hazır ayraçlar var fakat benim yaptıklarım neredeyse 15-20 sayfada bir hikayenin içinden bir şeyler barındırıyor. Fırça ve boya darbeleri basit gibi görünebilir ama romanı yaşamadan kolayca ortaya çıkabilecek şeyler değil. Kitapla birleşmesi çok güzel oldu. Her ayracın bir hikayesi var, bu yüzden hepsi birbirinden farklı ve özel. Kitapla ve yazarla çok özdeşleşti" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Aslıhan Öztürk, Ressam, Edebiyat, Sanat, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ressam Aslıhan Öztürk, arkadaşının kitabı için özel ayraçlar tasarladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:02 Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı Jandarma müdahale edince ortalık karıştı Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı! Jandarma müdahale edince ortalık karıştı
12:55 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’e savaş açtı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e savaş açtı
12:46 MSB’den Rusya ile Suriye’nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz MSB'den Rusya ile Suriye'nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
07:16 Adalet Bakanı Tunç’tan oyun platformu Roblox’un kapatılmasına ilişkin açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama
05:56 Maduro’nun WhatsApp öfkesi dinmiyor Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu Maduro'nun WhatsApp öfkesi dinmiyor! Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu
00:22 Polis DEAŞ’ın izini buldu Taylor Swift’in Viyana konserleri iptal edildi Polis DEAŞ'ın izini buldu! Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi
00:06 AK Parti’de 4 ile yeni başkan AK Parti'de 4 ile yeni başkan
23:37 Muğla ve Aydın’daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor Muğla ve Aydın'daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor
22:54 Paris Olimpiyatları’nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı Paris Olimpiyatları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 14:22:03. #1.13#
SON DAKİKA: Ressam Aslıhan Öztürk, arkadaşının kitabı için özel ayraçlar tasarladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement